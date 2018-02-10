صفاقس: إحباط عمليّات تهريب بضائع بقيمة 130 ألف دينار

خالد الحدّاد

تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...