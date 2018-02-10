نقل حسام حسن إلى المستشفى

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تعرض المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي المصري، حسام حسن، لوعكة صحية، اليوم الأحد، نقل على إثرها لأحد مستشفيات محافظة بورسعيد.

وقال مصدر طبي لـ"صحيفة اليوم السابع: "حسام حسن يعاني من اشتباه قصور في الشريان التاجي، وتم حجزه بقسم العناية المركزة، وحالته العامة مستقرة".

وكان المصري البورسعيدي فاز على فريق جرين بافالوز الزامبي 4-0، في الدور الـ64 للبطولة "الكونفدرالية".