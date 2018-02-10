صدر بالرائد الرسمي الجديد: قرار ضبط نظام امتحان البكالوريا

صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي (عدد الجمعة 9 فيفري 2018) قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 فيفري 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا.

وينص هذا القرار في فصله الأول بأن تضاف اللغة البرتغالية إلى الخانة الخاصة باللغة الأجنبية الثالثة الواردة بالملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 بالنسبة إلى كل الشعب عدا شعبة الرياضة.

وفي الفصل 2 تضاف فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل 4 (جديد) وفصل 6 (مكرر) ونقطة 6 إلى الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 الفصل 4 (جديد) فقرة أخيرة (جديدة) يحجر على المترشحين اصطحاب أي جهاز الكتروني إلى مركز الامتحان ما عدا الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة من قبل المعهد العمومي بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية ومركز الاختبارات الكتابية بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد الخاصة والمترشحين بصفة فردية. تعتبر كل مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل محاولة غش.

وفي الفصل 6 (مكرر) يطالب الأعوان المكلفون بمراقبة اختبار امتحان الباكالوريا بالحضور إلى مركز الاختبارات الكتابية قبل 30 دقيقة من انطلاق الاختبار وهم مدعوون إلى

تسلم قائمات المترشحين والظروف المتضمنة للعدد الكافي من الورق المعد للتحارير والمسودات والالتحاق مباشرة بقاعات الامتحان دون اصطحاب أية وثيقة أو هاتف جوال أو أي جهاز الكتروني آخر كما يطالب المراقبون بجمع التحارير داخل الظروف المخصصة مرتبة حسب تسلسل أعداد الترسيم وتسليمها إلى كتابة مركز الامتحان.

وفي الفصل 8 (نقطة 6 جديدة) يجتاز المترشحون لإمتحان البكالوريا المنتمون إلى معهد الفنون بالعمران الإختبارات بالنسبة للتربية الموسيقية أو التربية المسرحية اختبارات كتابية وتطبيقية ويحتسب المعدل النهائي على قاعدة المعدل الحسابي للعددين المحرزين في الإختبارين التطبيقي والكتابي.

ـوبالنسبة للتربية التشكيلية يكون المعدل النهائي مساو للعدد المحرز في الاختبار الكتابي فقط ويسند للمواد الفنية ضارب 2 ويخصص للإختبار الكتابي حصة تدوم ساعتين.