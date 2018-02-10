وفد من رجال الأعمال التونسيين يزور مالطا قريبا

يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصيين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس 2018، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس.

ويتضمن برنامج هذه البعثة، التي تندرج ضمن الدورة الثانية لمنتدى الأعمال التونسي المالطي، تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين علاوة على برمجة زيارات لمشاريع ومؤسسات مالطية.

وسيجتمع الوفد التونسي، ضمن لقاءات ثنائية، بممثلين عن المؤسسات المالطية للتباحث حول فرص الإستثمار في شتى القطاعات على غرار الصناعات الغذائية ومواد البناء والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والطاقات المتجددة والخدمات (التكوين والإستشارات والأمن والسياحة...(.

وستوقع غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالمناسبة، اتفاقية شراكة مع نظيرتها المالطية تندرج في إطار المنصة المختصة في الربط بين المزودين التونسيين وشركائهم الأجانب "تونس التجارية".