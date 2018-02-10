وفد من رجال الأعمال التونسيين يزور مالطا قريبا

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يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصيين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس 2018، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس.
ويتضمن برنامج هذه البعثة، التي تندرج ضمن الدورة الثانية لمنتدى الأعمال التونسي المالطي، تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين علاوة على برمجة زيارات لمشاريع ومؤسسات مالطية.
وسيجتمع الوفد التونسي، ضمن لقاءات ثنائية، بممثلين عن المؤسسات المالطية للتباحث حول فرص الإستثمار في شتى القطاعات على غرار الصناعات الغذائية ومواد البناء والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والطاقات المتجددة والخدمات (التكوين والإستشارات والأمن والسياحة...(.
وستوقع غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالمناسبة، اتفاقية شراكة مع نظيرتها المالطية تندرج في إطار المنصة المختصة في الربط بين المزودين التونسيين وشركائهم الأجانب "تونس التجارية".
يؤدي وفد من رجال الأعمال التونسيين المختصيين في قطاعات مختلفة، زيارة عمل الى مالطا، من 11 إلى 14 مارس 2018، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس.
ويتضمن برنامج هذه البعثة، التي تندرج ضمن الدورة الثانية لمنتدى الأعمال التونسي المالطي، تنظيم ندوات حول مناخ الأعمال في كلا البلدين علاوة على برمجة زيارات لمشاريع ومؤسسات مالطية.
وسيجتمع الوفد التونسي، ضمن لقاءات ثنائية، بممثلين عن المؤسسات المالطية للتباحث حول فرص الإستثمار في شتى القطاعات على غرار الصناعات الغذائية ومواد البناء والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والطاقات المتجددة والخدمات (التكوين والإستشارات والأمن والسياحة...(.
وستوقع غرفة التجارة والصناعة بتونس، بالمناسبة، اتفاقية شراكة مع نظيرتها المالطية تندرج في إطار المنصة المختصة في الربط بين المزودين التونسيين وشركائهم الأجانب "تونس التجارية".
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018