نابل: المؤسسات الصحية تعاني نقصا في الأطباء والتجهيزات

الشروق اون لاين- فاطممة بن عثمان

لايزال قطاع الصحة بولاية نابل يعاني من عديد الإشكاليات والنقائص خاصة بالمناطق الداخلية والمستشفيات المحلية بالرغم من المجهودات المبذولة من قبل وزارة الإشراف.

اشكاليات خاصة على مستوى النقص في التحيزات بكل من قسم الولدان بالمستشفين المحليين بقرمبالية ومنزل تميم والوحدة الصحية بسليمان الرياض.

وحسب ما اكدته رئيسة لجنة الصحة بولاية نابل نادية زنقر لموقع الشروق اونلاين هناك نقص هام على مستوى الطاقم الطبي وشبه الطبي والاعوان بسبب ايقاف الانتدابات في القطاع الصحي نقص هام خاصة على مستوى الأطباء يقدر بعشرين طبيبا مشيرة في ذات السياق الى ان ولاية نابل بحاجة اليوم الى لفتة وتدخل جدي وعاجل لحل هاته الإشكاليات خاصة وأنها تحتل المراتب الاخيرة في مجالي الصحة والتعليم وفق تعبيرها.