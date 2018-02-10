عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع

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دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية زهير الكرتلي.
وأفاد الكرتلي في اتصال مع "وات" أن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، لافتا أن أعوان وموظفي الهيئة "لن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وخاصة تفعيل الفصل 123 للنظام الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين عند صدور النظام الأساسي للهيئة".
وأشار إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن نطالب بالترسيم وقد حملنا الشارة الحمراء ثم قمنا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلنا في اعتصام مفتوح وقمنا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فاستأنفنا الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".
وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.
دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية زهير الكرتلي.
وأفاد الكرتلي في اتصال مع "وات" أن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، لافتا أن أعوان وموظفي الهيئة "لن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وخاصة تفعيل الفصل 123 للنظام الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين عند صدور النظام الأساسي للهيئة".
وأشار إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن نطالب بالترسيم وقد حملنا الشارة الحمراء ثم قمنا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلنا في اعتصام مفتوح وقمنا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فاستأنفنا الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".
وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018