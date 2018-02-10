الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2 كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
الأولى
عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018 | 11:20

دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية زهير الكرتلي.

وأفاد الكرتلي في اتصال مع "وات" أن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، لافتا أن أعوان وموظفي الهيئة "لن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وخاصة تفعيل الفصل 123 للنظام الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين عند صدور النظام الأساسي للهيئة".

وأشار إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن نطالب بالترسيم وقد حملنا الشارة الحمراء ثم قمنا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلنا في اعتصام مفتوح وقمنا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فاستأنفنا الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".

وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.

تقرؤون أيضا
تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018 السّاعة 11:29
سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة...
المزيد >>
عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018 السّاعة 11:20
دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي...
المزيد >>
بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018 السّاعة 11:00
سجل اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي هدف الفوز لفريقه الفتح امام ضيفه الشباب 1-صفر في المباراة التي جرت...
المزيد >>
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018 السّاعة 10:50
تعرض النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي، ليلة البارحة السبت 10 فيفري 2018، إلى الاعتداء بالعنف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018 | 11:20

دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل حقوقهم المشروعة على حد تعبير كاتب عام النقابة الأساسية زهير الكرتلي.

وأفاد الكرتلي في اتصال مع "وات" أن هذا التحرك الاحتجاجي للمعتصمين يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الأعوان والتراجع عن طرد ثلاثة منهم، لافتا أن أعوان وموظفي الهيئة "لن يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وخاصة تفعيل الفصل 123 للنظام الأساسي للهيئة، الذي ينص على أن يقع إدماج جميع الأعوان المباشرين عند صدور النظام الأساسي للهيئة".

وأشار إلى أن النظام الأساسي صدر منذ شهر أوت 2016 مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن نطالب بالترسيم وقد حملنا الشارة الحمراء ثم قمنا بإضراب ليوم واحد، وإثر صدور قرار طرد ثلاثة أعوان، دخلنا في اعتصام مفتوح وقمنا بتعليقه لاحقا على أمل التوصل الى اتفاق بين مجلس الهيئة والنقابة، إلا أن الإشكال لم يقع حله، فاستأنفنا الاعتصام المفتوح من جديد يوم 7 فيفري الحالي".

وأضاف قائلا "لسنا نطالب بالمستحيل، نحن ندعو إلى عقد جلسة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة يفضي إلى اتفاق يقع الالتزام به وتطبيقه لاحقا"، معربا عن أمله في أن "يسمع مجلس الهيئة أصوات هؤلاء المعتصمين والمضربين عن الطعام"، خاصة وأن تواصل الاعتصام وإضراب الجوع وبالتالي غلق الإدارة المركزية، من شأنه أن يعطل المسار الانتخابي على حد تعبيره، علما أن باب قبول الترشحات للانتخابات البلدية يفتح يوم الخميس المقبل.

تقرؤون أيضا
تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018 السّاعة 11:29
سجل عدد الإضرابات خلال سنة 2017 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية انخفاضا بنسبة...
المزيد >>
عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018 السّاعة 11:20
دخل عشرون موظفا من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الأحد في إضراب جوع بالمقر المركزي...
المزيد >>
بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018 السّاعة 11:00
سجل اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي هدف الفوز لفريقه الفتح امام ضيفه الشباب 1-صفر في المباراة التي جرت...
المزيد >>
النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018 السّاعة 10:50
تعرض النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي، ليلة البارحة السبت 10 فيفري 2018، إلى الاعتداء بالعنف...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 كرة القدم: النتائج والترتيب للجولة 16 للمحترفة 2 كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿