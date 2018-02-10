بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو

سجل اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي هدف الفوز لفريقه الفتح امام ضيفه الشباب 1-صفر في المباراة التي جرت امس السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم. وحقق اللاعب السابق للنادي الافريقي هدف الانتصار في الدقيقة 49 في مرمى مواطنه فاروق بن مصطفى.

ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، في المركز التاسع، بفارق نقطة عن نادي الشباب، الذي توقف رصيده عند 26 نقطة، في المركز السابع.