بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو

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سجل اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي هدف الفوز لفريقه الفتح امام ضيفه الشباب 1-صفر في المباراة التي جرت امس السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم. وحقق اللاعب السابق للنادي الافريقي هدف الانتصار في الدقيقة 49 في مرمى مواطنه فاروق بن مصطفى.
ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، في المركز التاسع، بفارق نقطة عن نادي الشباب، الذي توقف رصيده عند 26 نقطة، في المركز السابع.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 10 février 2018
هدف الفتح الأول على الشباب سجله عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 49#الفتح_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/3ISt8GPeuJ
سجل اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي هدف الفوز لفريقه الفتح امام ضيفه الشباب 1-صفر في المباراة التي جرت امس السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم. وحقق اللاعب السابق للنادي الافريقي هدف الانتصار في الدقيقة 49 في مرمى مواطنه فاروق بن مصطفى.
ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، في المركز التاسع، بفارق نقطة عن نادي الشباب، الذي توقف رصيده عند 26 نقطة، في المركز السابع.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 10 février 2018
هدف الفتح الأول على الشباب سجله عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 49#الفتح_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/3ISt8GPeuJ
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018