النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر

تعرض النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي، ليلة البارحة السبت 10 فيفري 2018، إلى الاعتداء بالعنف من قبل شخصين مما تسبب له في كسر بالساق وبعض الأضرار الأخرى بوجهه.

ونقلت اذاعة موزاييك استنادا الى مصدر امني ان أسباب الاعتداء تعود إلى حصول مناوشة كلامية بينه بين شخصين على إثر خلاف مروري بحي سيدي أحمد زروق بوسط مدينة قفصة، وتم إيقاف المعتديين ونقل النائب إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة أين تلقى العلاج وغادره في ساعة مبكرة من صباح اليوم.