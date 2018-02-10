بعد حجز آلة حفر آبار فلاحية في السبيخة

يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها

القيروان - الشروق اون لاين - جمال الذهبي:

عمد عدد من المواطنين مساء يوم السبت 10 فيفري 2018، إلى إقتحام مركز الحرس الوطني بدار الجمعية بمعتمدية السبيخة من وﻻية القيروان واستعادوا آلة حفر آبار فلاحية كان قد تم حجزها من قبل الوحدات الأمنية وممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لقيام صاحبها بالحفر العشوئي دون الإستظهار بترخيص في الغرض .

وبحجز آلة الحفر إستنجد صاحبها بأقاربه الذين تجمعوا وإقتحموا مركز الحرس وإستعادوا "الحفارة" بالقوة مستغلين تعامل أعوان الأمن مع هذه الوضعية الخطيرة بسياسة ضبط النفس إلى حد وصول تعزيزات أمنية للسيطرة على الوضع. وينتظر أن يتم إيقاف المعتدين لإحالتهم على أنظار القضاء.