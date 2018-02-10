الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة

عقدت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة جلستها العامة الانتخابية واسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس السبت على صعود كل من أيمن الجليلي، أحمد بن رمضان، ليليا بن عاشور، أسامة الهواري، مجدي كعنيش، مهند الاقرم، دوجة خذر لعضوية المكتب التنفيذي للفترة القادمة التي تتواصل الى غاية سنة 2020.