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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
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الأولى
الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018 | 10:33

عقدت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة جلستها العامة الانتخابية واسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس السبت على صعود كل من أيمن الجليلي، أحمد بن رمضان، ليليا بن عاشور، أسامة الهواري، مجدي كعنيش، مهند الاقرم، دوجة خذر لعضوية المكتب التنفيذي للفترة القادمة التي تتواصل الى غاية سنة 2020.

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الأولى
الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018 | 10:33

عقدت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة جلستها العامة الانتخابية واسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس السبت على صعود كل من أيمن الجليلي، أحمد بن رمضان، ليليا بن عاشور، أسامة الهواري، مجدي كعنيش، مهند الاقرم، دوجة خذر لعضوية المكتب التنفيذي للفترة القادمة التي تتواصل الى غاية سنة 2020.

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تعرض النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي، ليلة البارحة السبت 10 فيفري 2018، إلى الاعتداء بالعنف...
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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