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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
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الأولى
القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018 | 10:05

قبض مكتب مكافحة الإرهاب التابع لقوات الجيش الليبي، على عنصر إرهابي متنكر بزي سيدة منقبة كان في محاولة تسلل للهرب من مدينة درنة المحاصرة من قوات الجيش.

وبحسب مصدر أمني ليبي، فإن عملية القبض على العنصر تمت، يوم الجمعة، في بوابة كرسة غربي درنة وهو متنكر في زي سيدة منقبة داخل سيارة أجرة حيث تعرف أفراد الأمن على حقيقة شخصيته بعد شكوك حوله، وتأكد أفراد الأمن من أنه الإرهابي "سفيان عبد الرحمن عطية" أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي ومن مواليد سنة 1995م.

ونشرت "العربية.نت" على فيديو يظهر الإرهابي وهو متنكر في جلباب نسوي ويضع كحلا في عينيه وطلاء أظافر وحليا نسائيا لزيادة إخفاء شخصيته، معترفا خلال الفيديو بأنه عنصر تابع لمجلس شورى المدينة بعد أن كان من عناصر تنظيم داعش.

وتشهد المدينة حصارا عسكريا من قوات الجيش منذ منتصف الأسبوع الماضي بغية إطلاق حملة عسكرية لتطهيرها من جيوب الإرهاب التي تسيطر عليها منذ عدة سنوات.

https://vid.alarabiya.net/2018/02/10/escape100218/escape100218___escape100218_video.mp4

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الأولى
القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018 | 10:05

قبض مكتب مكافحة الإرهاب التابع لقوات الجيش الليبي، على عنصر إرهابي متنكر بزي سيدة منقبة كان في محاولة تسلل للهرب من مدينة درنة المحاصرة من قوات الجيش.

وبحسب مصدر أمني ليبي، فإن عملية القبض على العنصر تمت، يوم الجمعة، في بوابة كرسة غربي درنة وهو متنكر في زي سيدة منقبة داخل سيارة أجرة حيث تعرف أفراد الأمن على حقيقة شخصيته بعد شكوك حوله، وتأكد أفراد الأمن من أنه الإرهابي "سفيان عبد الرحمن عطية" أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي ومن مواليد سنة 1995م.

ونشرت "العربية.نت" على فيديو يظهر الإرهابي وهو متنكر في جلباب نسوي ويضع كحلا في عينيه وطلاء أظافر وحليا نسائيا لزيادة إخفاء شخصيته، معترفا خلال الفيديو بأنه عنصر تابع لمجلس شورى المدينة بعد أن كان من عناصر تنظيم داعش.

وتشهد المدينة حصارا عسكريا من قوات الجيش منذ منتصف الأسبوع الماضي بغية إطلاق حملة عسكرية لتطهيرها من جيوب الإرهاب التي تسيطر عليها منذ عدة سنوات.

https://vid.alarabiya.net/2018/02/10/escape100218/escape100218___escape100218_video.mp4

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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
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