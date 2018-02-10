القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو

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قبض مكتب مكافحة الإرهاب التابع لقوات الجيش الليبي، على عنصر إرهابي متنكر بزي سيدة منقبة كان في محاولة تسلل للهرب من مدينة درنة المحاصرة من قوات الجيش.
وبحسب مصدر أمني ليبي، فإن عملية القبض على العنصر تمت، يوم الجمعة، في بوابة كرسة غربي درنة وهو متنكر في زي سيدة منقبة داخل سيارة أجرة حيث تعرف أفراد الأمن على حقيقة شخصيته بعد شكوك حوله، وتأكد أفراد الأمن من أنه الإرهابي "سفيان عبد الرحمن عطية" أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي ومن مواليد سنة 1995م.
ونشرت "العربية.نت" على فيديو يظهر الإرهابي وهو متنكر في جلباب نسوي ويضع كحلا في عينيه وطلاء أظافر وحليا نسائيا لزيادة إخفاء شخصيته، معترفا خلال الفيديو بأنه عنصر تابع لمجلس شورى المدينة بعد أن كان من عناصر تنظيم داعش.
وتشهد المدينة حصارا عسكريا من قوات الجيش منذ منتصف الأسبوع الماضي بغية إطلاق حملة عسكرية لتطهيرها من جيوب الإرهاب التي تسيطر عليها منذ عدة سنوات.
https://vid.alarabiya.net/2018/02/10/escape100218/escape100218___escape100218_video.mp4
قبض مكتب مكافحة الإرهاب التابع لقوات الجيش الليبي، على عنصر إرهابي متنكر بزي سيدة منقبة كان في محاولة تسلل للهرب من مدينة درنة المحاصرة من قوات الجيش.
وبحسب مصدر أمني ليبي، فإن عملية القبض على العنصر تمت، يوم الجمعة، في بوابة كرسة غربي درنة وهو متنكر في زي سيدة منقبة داخل سيارة أجرة حيث تعرف أفراد الأمن على حقيقة شخصيته بعد شكوك حوله، وتأكد أفراد الأمن من أنه الإرهابي "سفيان عبد الرحمن عطية" أحد عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي ومن مواليد سنة 1995م.
ونشرت "العربية.نت" على فيديو يظهر الإرهابي وهو متنكر في جلباب نسوي ويضع كحلا في عينيه وطلاء أظافر وحليا نسائيا لزيادة إخفاء شخصيته، معترفا خلال الفيديو بأنه عنصر تابع لمجلس شورى المدينة بعد أن كان من عناصر تنظيم داعش.
وتشهد المدينة حصارا عسكريا من قوات الجيش منذ منتصف الأسبوع الماضي بغية إطلاق حملة عسكرية لتطهيرها من جيوب الإرهاب التي تسيطر عليها منذ عدة سنوات.
https://vid.alarabiya.net/2018/02/10/escape100218/escape100218___escape100218_video.mp4
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018