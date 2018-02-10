سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً

-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل 16 إرهابياً وضبط 34 آخرين وتدمير 66 هدفاً ووكراً للإرهابيين في سيناء.
وذكر البيان الرابع للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأها الجيش الجمعة أنه تم تصفية 16 إرهابيا والقضاء على 66 هدفا ووكرا كانت تستخدمهم العناصر مقرا للاختباء والانطلاق والهرب من الملاحقات، كما تم تدمير 11 سيارة دفع رباعى و31 دراجة نارية وتدمير 12 عبوة مفخخة تم زرعها على محاور تحرك القوات.
وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي للإرهابيين مزوّد بوسائل اتصالات لاسلكية وحواسب آلية وكتب خاصة بالفكر المتطرف، ومعمل كانوا يقومون بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات فيه. كما تم تدمير 3 مخازن عُثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات وأزياء عسكرية.
وأكد أن قوات الصاعقة والمظلات تقوم بعمليات التمشيط فيما تقوم القوات البحرية بتأمين ساحل العريش، بينما تقوم قوات حرس الحدود والشرطة المدنية بتمشيط الدروب الجبلية والظهير الصحراوي لمنع اَي عمليات اختراق أو تسلل من الحدود.
أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل 16 إرهابياً وضبط 34 آخرين وتدمير 66 هدفاً ووكراً للإرهابيين في سيناء.
وذكر البيان الرابع للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأها الجيش الجمعة أنه تم تصفية 16 إرهابيا والقضاء على 66 هدفا ووكرا كانت تستخدمهم العناصر مقرا للاختباء والانطلاق والهرب من الملاحقات، كما تم تدمير 11 سيارة دفع رباعى و31 دراجة نارية وتدمير 12 عبوة مفخخة تم زرعها على محاور تحرك القوات.
وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي للإرهابيين مزوّد بوسائل اتصالات لاسلكية وحواسب آلية وكتب خاصة بالفكر المتطرف، ومعمل كانوا يقومون بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات فيه. كما تم تدمير 3 مخازن عُثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات وأزياء عسكرية.
وأكد أن قوات الصاعقة والمظلات تقوم بعمليات التمشيط فيما تقوم القوات البحرية بتأمين ساحل العريش، بينما تقوم قوات حرس الحدود والشرطة المدنية بتمشيط الدروب الجبلية والظهير الصحراوي لمنع اَي عمليات اختراق أو تسلل من الحدود.
-
11:29تراجع عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام بنسبة 4 بالمائة خلال 2017
11 فيفري 2018
-
11:20عشرون موظفا من أعوان وإطارات هيئة الانتخابات يدخلون في إضراب جوع
11 فيفري 2018
-
11:00بطولة السعودية: عبد القادر الوسلاتي يسجل في مرمى فاروق بن مصطفى ...فيديو
11 فيفري 2018
-
10:50النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر
11 فيفري 2018
-
10:46يستنجد بأقاربه لاقتحام مركز الحرس الوطني واستعادتها
11 فيفري 2018
-
10:33الجلسة العامة للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
11 فيفري 2018
-
10:14برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي
11 فيفري 2018
-
10:05القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو
11 فيفري 2018
-
09:25سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018
-
09:12إحياء أربعينية فقيد السينما التونسية عمار الخليفي
11 فيفري 2018
-
08:33إنريكي يقرر العودة إلى التدريب من بوابة "البريمييرليغ"
11 فيفري 2018
-
00:38سماعات آبل تفضح أسرار أصحابها!
11 فيفري 2018
-
00:29حسام بونني يستقيل من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس
11 فيفري 2018
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018