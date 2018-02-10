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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
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الأولى
سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018 | 09:25

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل 16 إرهابياً وضبط 34 آخرين وتدمير 66 هدفاً ووكراً للإرهابيين في سيناء.

وذكر البيان الرابع للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأها الجيش الجمعة أنه تم تصفية 16 إرهابيا والقضاء على 66 هدفا ووكرا كانت تستخدمهم العناصر مقرا للاختباء والانطلاق والهرب من الملاحقات، كما تم تدمير 11 سيارة دفع رباعى و31 دراجة نارية وتدمير 12 عبوة مفخخة تم زرعها على محاور تحرك القوات.

وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي للإرهابيين مزوّد بوسائل اتصالات لاسلكية وحواسب آلية وكتب خاصة بالفكر المتطرف، ومعمل كانوا يقومون بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات فيه. كما تم تدمير 3 مخازن عُثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات وأزياء عسكرية.

وأكد أن قوات الصاعقة والمظلات تقوم بعمليات التمشيط فيما تقوم القوات البحرية بتأمين ساحل العريش، بينما تقوم قوات حرس الحدود والشرطة المدنية بتمشيط الدروب الجبلية والظهير الصحراوي لمنع اَي عمليات اختراق أو تسلل من الحدود.

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سيناء.. الجيش المصري يقضي على 16 إرهابياً ويدمّر 66 وكراً
11 فيفري 2018 | 09:25

أعلن الجيش المصري اليوم الأحد مقتل 16 إرهابياً وضبط 34 آخرين وتدمير 66 هدفاً ووكراً للإرهابيين في سيناء.

وذكر البيان الرابع للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأها الجيش الجمعة أنه تم تصفية 16 إرهابيا والقضاء على 66 هدفا ووكرا كانت تستخدمهم العناصر مقرا للاختباء والانطلاق والهرب من الملاحقات، كما تم تدمير 11 سيارة دفع رباعى و31 دراجة نارية وتدمير 12 عبوة مفخخة تم زرعها على محاور تحرك القوات.

وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير مركز إعلامي للإرهابيين مزوّد بوسائل اتصالات لاسلكية وحواسب آلية وكتب خاصة بالفكر المتطرف، ومعمل كانوا يقومون بتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات فيه. كما تم تدمير 3 مخازن عُثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات وأزياء عسكرية.

وأكد أن قوات الصاعقة والمظلات تقوم بعمليات التمشيط فيما تقوم القوات البحرية بتأمين ساحل العريش، بينما تقوم قوات حرس الحدود والشرطة المدنية بتمشيط الدروب الجبلية والظهير الصحراوي لمنع اَي عمليات اختراق أو تسلل من الحدود.

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كلهم ..... مذنبـــون
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