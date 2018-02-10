أطول خطاب في مجلس الشيوخ الأمريكي استغرق 8 ساعات

أمضت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حوالي 8 ساعات وهي تتحدث، فيما يعتقد أنه أطول خطاب في مجلس النواب منذ قرن. وكانت بيلوسي تسرد قصصا لشباب استفادوا من برنامج الحالمين الذي يريد ترامب إيقافه. وذكر مكتب المؤرخين بمجلس النواب أن بيلوسى، تحدثت يوم الأربعاء فى الطابق الأرضى أكثر من أي شخص فيما لا يقل عن 100 عام، وربما يكون الخطاب قد سجل رقما قياسيا.