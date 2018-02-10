بوتين لا يستخدم الهواتف الذكية!

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع مجلس العلوم والتعليم بأنه لا يملك هاتفا ذكيا.

جاء ذلك على لسان الرئيس الروسي، أثناء رده على رئيس معهد كورتشاتوف وعضو أكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل كوفالتشوك، حيث قال ممازحا: «سيدي المحترم كوفالتشوك، تقولون أن الجميع اليوم يمتلكون هواتف ذكية، في الوقت الذي لا أملك فيه هاتفا ذكيا، ولا تملكون أنتم أيضا هواتف ذكية، فكيف تدعون ذلك؟».وكان كوفالتشوك قد أشار في مداخلته إلى حقيقة أن «عملية إدخال رسالة صوتية إلى الهاتف الذكي تتطلب طاقة تساوي الطاقة التي تكفي لغليان لتر واحد من الماء».