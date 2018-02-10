حفيدة ميتران تتّهم وزير البيئة الفرنسي باغتصابها

أكدت حفيدة الرئيس الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتران، امس، أنها تقف وراء اتهام بالاغتصاب منذ عقدين ضد وزير البيئة نيكولا أولو.

وبعدما كشفت صحيفة «لو باريزين» عن اسم باسكال ميتران، أصدرت الأخيرة بيانا يؤكد تقريرا ذكر بأنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، حين كان مدافعا شهيرا عن البيئة ونجما تلفزيونيا.

لكن محاميها ميشيل دوفرانك، أكد أن «اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بنيكولا أولو. وهي كما عائلتها لا ترحب بأي حال من الأحوال بنشر ذلك».