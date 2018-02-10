ميلانيا ترومب بطة دعاية قبل تحوّلها إلى سيّدة أولى

قبل أن تصبح زوجة رجل الأعمال المشهور، والسيدة الأولى في البيت الأبيض في يومنا الحالي، اشتهرت ميلانيا ترومب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، بصورها على أغلفة المجلّات، وإطلالاتها المثيرة كعارضة أزياء في ميلانو، وباريس، ونيويورك، وبلدها الأم سلوفينيا. ولكن، لم يكن هذا كل ما فعلته في حياتها المهنية قبل تولي زوجها وظيفته الرئاسية الجديدة، إذ يبدو أن السيدة الأولى تحولت إلى «بطة» في إعلان ترويجي طريف لشركة التأمين الأمريكية الأكبر، «أفلاك» صوّر على شكل جلسة اختبارية علمية.