ميلانيا ترومب بطة دعاية قبل تحوّلها إلى سيّدة أولى

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قبل أن تصبح زوجة رجل الأعمال المشهور، والسيدة الأولى في البيت الأبيض في يومنا الحالي، اشتهرت ميلانيا ترومب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، بصورها على أغلفة المجلّات، وإطلالاتها المثيرة كعارضة أزياء في ميلانو، وباريس، ونيويورك، وبلدها الأم سلوفينيا. ولكن، لم يكن هذا كل ما فعلته في حياتها المهنية قبل تولي زوجها وظيفته الرئاسية الجديدة، إذ يبدو أن السيدة الأولى تحولت إلى «بطة» في إعلان ترويجي طريف لشركة التأمين الأمريكية الأكبر، «أفلاك» صوّر على شكل جلسة اختبارية علمية.
قبل أن تصبح زوجة رجل الأعمال المشهور، والسيدة الأولى في البيت الأبيض في يومنا الحالي، اشتهرت ميلانيا ترومب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، بصورها على أغلفة المجلّات، وإطلالاتها المثيرة كعارضة أزياء في ميلانو، وباريس، ونيويورك، وبلدها الأم سلوفينيا. ولكن، لم يكن هذا كل ما فعلته في حياتها المهنية قبل تولي زوجها وظيفته الرئاسية الجديدة، إذ يبدو أن السيدة الأولى تحولت إلى «بطة» في إعلان ترويجي طريف لشركة التأمين الأمريكية الأكبر، «أفلاك» صوّر على شكل جلسة اختبارية علمية.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018