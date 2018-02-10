حصـــان قـــزم... دليل للمكفوفيـــن

بسبب خوفه من الكلاب، حصل بريطاني على «فرس قزم» ليساعده في شق طريقه وإمضاء يومه بصورة طبيعية، ليصبح بذلك أول حصان يعمل كـ»دليل للمكفوفين» في بريطانيا.

ويعاني محمد بتيل (23 عاما) من التهاب الشبكية الصباغي، ولم يتمكن من تجاوز خوفه من الكلاب ليحصل على كلب تم تدريبه خصيصا لمساعدة المكفوفين.

وسيحصل باتيل على الحصان «ديغبي» البالغ من العمر 8 أشهر، بعد نحو عامين، عندما يكمل برنامجه التدريبي، إلا أنهما يلتقيان من فترة لأخرى في جلسات تدريبية.