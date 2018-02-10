إيران:قادرون على تدمير إسرائيـــل وكل القواعد الأمريكية بالمنطقة

طهران (وكالات)

هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي،امس السبت، بأن إيران أصبحت قادرة على تدمير كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة والكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن إيران ستواصل تطوير قدراتها العسكرية.

وشدد سلامي على أن إيران ستلاحق الولايات المتحدة وإسرائيل في كل مكان إلى أن «يتركوا العالم الإسلامي وشأنه». ووجه حسين سلامي دعوة للولايات المتحدة بترك المنطقة قبل أن تنال هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني.