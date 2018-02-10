أسفر عن اصابة عدد من الجنود:انفجار سيارة مفخخة في حاجز عسكري للجيش الليبي

طرابلس (وكالات)

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند حاجز عسكري (بوابة الـ 90 كلم) شرق سرت، استهدفت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة امس السبت ما أدى إلى تدمير عربات عسكرية وإصابة ثلاثة جنود بجروح .وأوضحت غرفة عمليات سرت الكبرى بالجيش الليبي في بأن «انفجار سيارة مفخخة بالصباح الباكر استهدف استيقافا للكتيبة 165 التابعة للغرفة في بوابة التسعين، نتج على اثره حرق سيارتين وجرح أحد افراد القوات المسلحة».