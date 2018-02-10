لليوم الثاني:الجيش المصري يواصل القصف الجوي ومداهمات في سيناء

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القاهرة (وكالات)
أعلن الجيش المصري، امس السبت، مواصلته لليوم الثاني قصفا جويا ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر»، فضلا عن تمشيط أمني لكافة المناطق السكنية، شمال ووسط سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة المجابهة الشاملة التي أعلنها الجيش اول امس الجمعة، في بيان متلفز تحت عنوان «سيناء 2018» بتكليف رئاسي، والتي تستهدف مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل .
وقال المتحدث العسكري للجيش، العقيد تامر الرفاعي امس إنه تم توجيه ضربات جوية حتى الساعات الأولى من صباح امس ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، ومواد متفجرة شمال ووسط سيناء».
وقامت قوات الجيش والشرطة شمال ووسط سيناءبـ «عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن، وتمشيط أمني بكافة المناطق السكنية، ونشر حواجز أمنية لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها».
كما لفت المتحدث العسكري إلى أن هناك عمليات استطلاع ومطاردة تمت في نطاق الحدود الغربية فى منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، بخلاف استمرار دوريات أمنية بحرية لتأمين المجرى الملاحي .
القاهرة (وكالات)
أعلن الجيش المصري، امس السبت، مواصلته لليوم الثاني قصفا جويا ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر»، فضلا عن تمشيط أمني لكافة المناطق السكنية، شمال ووسط سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة المجابهة الشاملة التي أعلنها الجيش اول امس الجمعة، في بيان متلفز تحت عنوان «سيناء 2018» بتكليف رئاسي، والتي تستهدف مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل .
وقال المتحدث العسكري للجيش، العقيد تامر الرفاعي امس إنه تم توجيه ضربات جوية حتى الساعات الأولى من صباح امس ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، ومواد متفجرة شمال ووسط سيناء».
وقامت قوات الجيش والشرطة شمال ووسط سيناءبـ «عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن، وتمشيط أمني بكافة المناطق السكنية، ونشر حواجز أمنية لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها».
كما لفت المتحدث العسكري إلى أن هناك عمليات استطلاع ومطاردة تمت في نطاق الحدود الغربية فى منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، بخلاف استمرار دوريات أمنية بحرية لتأمين المجرى الملاحي .
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018