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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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لليوم الثاني:الجيش المصري يواصل القصف الجوي ومداهمات في سيناء
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لليوم الثاني:الجيش المصري يواصل القصف الجوي ومداهمات في سيناء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

القاهرة (وكالات)
أعلن الجيش المصري، امس السبت، مواصلته لليوم الثاني قصفا جويا ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر»، فضلا عن تمشيط أمني لكافة المناطق السكنية، شمال ووسط سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة المجابهة الشاملة التي أعلنها الجيش اول امس الجمعة، في بيان متلفز تحت عنوان «سيناء 2018» بتكليف رئاسي، والتي تستهدف مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل .
وقال المتحدث العسكري للجيش، العقيد تامر الرفاعي امس إنه تم توجيه ضربات جوية حتى الساعات الأولى من صباح امس ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، ومواد متفجرة شمال ووسط سيناء».
وقامت قوات الجيش والشرطة شمال ووسط سيناءبـ «عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن، وتمشيط أمني بكافة المناطق السكنية، ونشر حواجز أمنية لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها».
كما لفت المتحدث العسكري إلى أن هناك عمليات استطلاع ومطاردة تمت في نطاق الحدود الغربية فى منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، بخلاف استمرار دوريات أمنية بحرية لتأمين المجرى الملاحي .

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العالمية
لليوم الثاني:الجيش المصري يواصل القصف الجوي ومداهمات في سيناء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

القاهرة (وكالات)
أعلن الجيش المصري، امس السبت، مواصلته لليوم الثاني قصفا جويا ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر»، فضلا عن تمشيط أمني لكافة المناطق السكنية، شمال ووسط سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة المجابهة الشاملة التي أعلنها الجيش اول امس الجمعة، في بيان متلفز تحت عنوان «سيناء 2018» بتكليف رئاسي، والتي تستهدف مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل .
وقال المتحدث العسكري للجيش، العقيد تامر الرفاعي امس إنه تم توجيه ضربات جوية حتى الساعات الأولى من صباح امس ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، ومواد متفجرة شمال ووسط سيناء».
وقامت قوات الجيش والشرطة شمال ووسط سيناءبـ «عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن، وتمشيط أمني بكافة المناطق السكنية، ونشر حواجز أمنية لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها».
كما لفت المتحدث العسكري إلى أن هناك عمليات استطلاع ومطاردة تمت في نطاق الحدود الغربية فى منطقة الواحات والظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، بخلاف استمرار دوريات أمنية بحرية لتأمين المجرى الملاحي .

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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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