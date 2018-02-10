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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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خسائر اردوغان تتواصل في عفرين السورية:الأكراد يسقطون طائرة تركية ويقتلون طاقمها
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العالمية
خسائر اردوغان تتواصل في عفرين السورية:الأكراد يسقطون طائرة تركية ويقتلون طاقمها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أفاد مصدر عسكري كردي بإسقاط مروحية تركية في منطقة راجو بعفرين شمال سوريا امس السبت، وأضاف المصدر أنّ الطائرة التي سقطت هي مروحية تركية من نوع ت 129.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين في إسقاط الطائرة.
من جهته تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سقوط مروحية عسكرية للجيش التركي خلال عملية «غصن الزيتون» المتواصلة في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي امس السبت خلال اجتماع لفرع حزبه «العدالة والتنمية» في مدينة إسطنبول، توعّد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية بردّ قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً بحسب قوله.وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في عفرين أعلن عن استشهاد 160 شخصاً بينهم 26 طفلاً و17 امرأة وجرح 395 نتيجة الهجمات التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون التركية. وأضاف في بيان له أمام الصحفيين، ان «الهجمات التركية أدّت إلى نزوح قرابة 60 ألف مواطن من منطقة عفرين»، مندداً بـ"الصمت الدولي على الهجمات التركية" ضد المدينة.في المقابل، قال «المرصد السوري المعارض» إنّ أكثر من 136 مسلحاً من فصائل «الجيش الحر»و22 جندياً تركياً قتلوا بنيران «وحدات الحماية الكردية، فيما قُتل نحو 135 مسلحاً من الوحدات في القصف التركي والاشتباكات في عفرين وأريافها منذ بدء العملية التركية في الـ 20 من الشهر الماضي.

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العالمية
خسائر اردوغان تتواصل في عفرين السورية:الأكراد يسقطون طائرة تركية ويقتلون طاقمها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

دمشق (وكالات)
أفاد مصدر عسكري كردي بإسقاط مروحية تركية في منطقة راجو بعفرين شمال سوريا امس السبت، وأضاف المصدر أنّ الطائرة التي سقطت هي مروحية تركية من نوع ت 129.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين في إسقاط الطائرة.
من جهته تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سقوط مروحية عسكرية للجيش التركي خلال عملية «غصن الزيتون» المتواصلة في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي امس السبت خلال اجتماع لفرع حزبه «العدالة والتنمية» في مدينة إسطنبول، توعّد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية بردّ قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً بحسب قوله.وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في عفرين أعلن عن استشهاد 160 شخصاً بينهم 26 طفلاً و17 امرأة وجرح 395 نتيجة الهجمات التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون التركية. وأضاف في بيان له أمام الصحفيين، ان «الهجمات التركية أدّت إلى نزوح قرابة 60 ألف مواطن من منطقة عفرين»، مندداً بـ"الصمت الدولي على الهجمات التركية" ضد المدينة.في المقابل، قال «المرصد السوري المعارض» إنّ أكثر من 136 مسلحاً من فصائل «الجيش الحر»و22 جندياً تركياً قتلوا بنيران «وحدات الحماية الكردية، فيما قُتل نحو 135 مسلحاً من الوحدات في القصف التركي والاشتباكات في عفرين وأريافها منذ بدء العملية التركية في الـ 20 من الشهر الماضي.

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خالد الحدّاد
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تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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