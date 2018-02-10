خسائر اردوغان تتواصل في عفرين السورية:الأكراد يسقطون طائرة تركية ويقتلون طاقمها

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دمشق (وكالات)
أفاد مصدر عسكري كردي بإسقاط مروحية تركية في منطقة راجو بعفرين شمال سوريا امس السبت، وأضاف المصدر أنّ الطائرة التي سقطت هي مروحية تركية من نوع ت 129.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين في إسقاط الطائرة.
من جهته تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سقوط مروحية عسكرية للجيش التركي خلال عملية «غصن الزيتون» المتواصلة في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي امس السبت خلال اجتماع لفرع حزبه «العدالة والتنمية» في مدينة إسطنبول، توعّد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية بردّ قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً بحسب قوله.وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في عفرين أعلن عن استشهاد 160 شخصاً بينهم 26 طفلاً و17 امرأة وجرح 395 نتيجة الهجمات التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون التركية. وأضاف في بيان له أمام الصحفيين، ان «الهجمات التركية أدّت إلى نزوح قرابة 60 ألف مواطن من منطقة عفرين»، مندداً بـ"الصمت الدولي على الهجمات التركية" ضد المدينة.في المقابل، قال «المرصد السوري المعارض» إنّ أكثر من 136 مسلحاً من فصائل «الجيش الحر»و22 جندياً تركياً قتلوا بنيران «وحدات الحماية الكردية، فيما قُتل نحو 135 مسلحاً من الوحدات في القصف التركي والاشتباكات في عفرين وأريافها منذ بدء العملية التركية في الـ 20 من الشهر الماضي.
دمشق (وكالات)
أفاد مصدر عسكري كردي بإسقاط مروحية تركية في منطقة راجو بعفرين شمال سوريا امس السبت، وأضاف المصدر أنّ الطائرة التي سقطت هي مروحية تركية من نوع ت 129.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل عسكريين تركيين في إسقاط الطائرة.
من جهته تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سقوط مروحية عسكرية للجيش التركي خلال عملية «غصن الزيتون» المتواصلة في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي امس السبت خلال اجتماع لفرع حزبه «العدالة والتنمية» في مدينة إسطنبول، توعّد أردوغان المسؤولين عن إسقاط المروحية التركية بردّ قاس، مؤكداً أنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظاً بحسب قوله.وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في عفرين أعلن عن استشهاد 160 شخصاً بينهم 26 طفلاً و17 امرأة وجرح 395 نتيجة الهجمات التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون التركية. وأضاف في بيان له أمام الصحفيين، ان «الهجمات التركية أدّت إلى نزوح قرابة 60 ألف مواطن من منطقة عفرين»، مندداً بـ"الصمت الدولي على الهجمات التركية" ضد المدينة.في المقابل، قال «المرصد السوري المعارض» إنّ أكثر من 136 مسلحاً من فصائل «الجيش الحر»و22 جندياً تركياً قتلوا بنيران «وحدات الحماية الكردية، فيما قُتل نحو 135 مسلحاً من الوحدات في القصف التركي والاشتباكات في عفرين وأريافها منذ بدء العملية التركية في الـ 20 من الشهر الماضي.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018