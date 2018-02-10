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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مقتل جنديين هنديين
قتل جنديان هنديان وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل جنود الجيش الهندي إطلاق النار مع مسلحين امس السبت داخل معسكر للجيش في إقليم كشمير المتنازع عليه،حسبما أفاد وزير هندي.
عمليـــــة سطـــو كبيرة في فرنسا
استولى لصوص على أكثر من 20 مليون دولار من داخل سيارة لنقل النقود على الحدود الفرنسية مع سويسرا في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا حسبما أفادت امس تقارير إعلامية.
شلل يصيب امريكا
تسبب تساقط كثيف للثلوج نجم عن عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة امس في إغلاق المدارس والطرقات والغاء نحو 1500 رحلة جوية.
مقتــــــــل زعيــــم «طالبان باكستان»
قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة «طالبان باكستان»، الليلة قبل الماضية، بغارة أمريكية في إقليم «وزيرستان» شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.
مصرع 18 في هونغ كونغ
لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم امس السبت، إثر تعرض حافلة مسرعة لحادث في هونغ كونغ، في واحدة من أكبر حوادث السير التي تشهدها المدينة خلال الأعوام الأخيرة.
عشرات الدواعش في تركيا
أوقفت أجهزة الأمن التركية امس السبت 48 ارهابيا من أعضاء تنظيم «داعش» في أنقرة.
تقارب بين الكوريتين
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، رسميا لزيارة بيونغ يانغ. وردت إدارة رئيس كوريا الجنوبية على دعوة زيارة بيونغ قائلة «يمكن أن يزور مون جيه إن كوريا الشمالية، حال تأمين الظروف المناسبة».

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تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
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لقاء مع.. مدير المركز الفلسطيني لأبحات السياسات والدراسات الاستراتيجية د. هاني المصري لـ»الشروق» .. «صفقة...
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،...
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مرآة الصحافة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
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وسط الدماء التي تسيل في دمشق من حي الميدان إلى حمص ودير الزور بأيدي حلفاء إسرائيل من «داعش» و»القاعدة»...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مقتل جنديين هنديين
قتل جنديان هنديان وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل جنود الجيش الهندي إطلاق النار مع مسلحين امس السبت داخل معسكر للجيش في إقليم كشمير المتنازع عليه،حسبما أفاد وزير هندي.
عمليـــــة سطـــو كبيرة في فرنسا
استولى لصوص على أكثر من 20 مليون دولار من داخل سيارة لنقل النقود على الحدود الفرنسية مع سويسرا في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا حسبما أفادت امس تقارير إعلامية.
شلل يصيب امريكا
تسبب تساقط كثيف للثلوج نجم عن عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة امس في إغلاق المدارس والطرقات والغاء نحو 1500 رحلة جوية.
مقتــــــــل زعيــــم «طالبان باكستان»
قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة «طالبان باكستان»، الليلة قبل الماضية، بغارة أمريكية في إقليم «وزيرستان» شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.
مصرع 18 في هونغ كونغ
لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم امس السبت، إثر تعرض حافلة مسرعة لحادث في هونغ كونغ، في واحدة من أكبر حوادث السير التي تشهدها المدينة خلال الأعوام الأخيرة.
عشرات الدواعش في تركيا
أوقفت أجهزة الأمن التركية امس السبت 48 ارهابيا من أعضاء تنظيم «داعش» في أنقرة.
تقارب بين الكوريتين
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، رسميا لزيارة بيونغ يانغ. وردت إدارة رئيس كوريا الجنوبية على دعوة زيارة بيونغ قائلة «يمكن أن يزور مون جيه إن كوريا الشمالية، حال تأمين الظروف المناسبة».

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إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018 السّاعة 23:24
تونس- الشروق أون لاين- محمد ادريس: اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهات بين مهاجرين تونسيين غير شرعيين...
المزيد >>
لقاء مع.. مدير المركز الفلسطيني لأبحات السياسات والدراسات الاستراتيجية د. هاني المصري لـ»الشروق» .. «صفقة...
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،...
المزيد >>
مرآة الصحافة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نرصد لكم أبرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول صفقة القرن.
المزيد >>
«صفقة القرن»: توطين الفلسطينيين في سيناء!
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
وسط الدماء التي تسيل في دمشق من حي الميدان إلى حمص ودير الزور بأيدي حلفاء إسرائيل من «داعش» و»القاعدة»...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
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