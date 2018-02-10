بإيجاز

مقتل جنديين هنديين

قتل جنديان هنديان وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل جنود الجيش الهندي إطلاق النار مع مسلحين امس السبت داخل معسكر للجيش في إقليم كشمير المتنازع عليه،حسبما أفاد وزير هندي.

عمليـــــة سطـــو كبيرة في فرنسا

استولى لصوص على أكثر من 20 مليون دولار من داخل سيارة لنقل النقود على الحدود الفرنسية مع سويسرا في واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ فرنسا حسبما أفادت امس تقارير إعلامية.

شلل يصيب امريكا

تسبب تساقط كثيف للثلوج نجم عن عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة امس في إغلاق المدارس والطرقات والغاء نحو 1500 رحلة جوية.

مقتــــــــل زعيــــم «طالبان باكستان»

قتل خان سعيد ساجنا، زعيم حركة «طالبان باكستان»، الليلة قبل الماضية، بغارة أمريكية في إقليم «وزيرستان» شمال غربي باكستان، بحسب مصادر رسمية.

مصرع 18 في هونغ كونغ

لقى 18 شخصا على الأقل حتفهم امس السبت، إثر تعرض حافلة مسرعة لحادث في هونغ كونغ، في واحدة من أكبر حوادث السير التي تشهدها المدينة خلال الأعوام الأخيرة.

عشرات الدواعش في تركيا

أوقفت أجهزة الأمن التركية امس السبت 48 ارهابيا من أعضاء تنظيم «داعش» في أنقرة.

تقارب بين الكوريتين

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، رسميا لزيارة بيونغ يانغ. وردت إدارة رئيس كوريا الجنوبية على دعوة زيارة بيونغ قائلة «يمكن أن يزور مون جيه إن كوريا الشمالية، حال تأمين الظروف المناسبة».