بعد الاعتداء الصهيوني والردّ السوري:«القسّام» تعلن الاستنفار

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلنت كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس رفع درجة الاستنفار في صفوفها بعد الأحداث التي تشهدها الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسّام على صفحته في «تويتر» إن الكتائب تُعلن عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية الشعب الفلسطيني والردّ على أي عدوان صهيوني. وذلك نظراً الى الأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة. ومن جهتها أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تضامنها ودعمها الكامل لسوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

وأعلنت الخارجية اللبنانية عن أنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن بحق الكيان الصهيوني لتحذيره من مغبة استخدام الأجواء اللبنانية ضد سوريا.