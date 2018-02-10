«هآرتس»:الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ

القدس المحتلة ـ وكالات

حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من أن الأوضاع حول سوريا قد تشهد «تصعيدا لا نهاية له» إذا تبين أن الغارات الصهيونية الأخيرة أودت بأرواح عسكريين أو مستشارين إيرانيين. وذكّرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس بأن تحطم مقاتلة الكيان الصهيوني من طراز «إف-16» في الجولان المحتل جراء استهدافها من قبل سلاح الجو السوري أول حادث من نوعه خلال العقود الثلاثة الماضية. وذكر التقرير أن السلطات السورية حذرت غير مرة في الآونة الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني. وتظهر التطورات الأخيرة أن الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن استهداف مقاتلة الاحتلال الإسرائيلي أمس يمثل تعبيرا عن اليقين الذي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80 % من أراضي البلاد.