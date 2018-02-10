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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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«هآرتس»:الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ
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«هآرتس»:الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

القدس المحتلة ـ وكالات

حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من أن الأوضاع حول سوريا قد تشهد «تصعيدا لا نهاية له» إذا تبين أن الغارات الصهيونية الأخيرة أودت بأرواح عسكريين أو مستشارين إيرانيين. وذكّرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس بأن تحطم مقاتلة الكيان الصهيوني من طراز «إف-16» في الجولان المحتل جراء استهدافها من قبل سلاح الجو السوري أول حادث من نوعه خلال العقود الثلاثة الماضية. وذكر التقرير أن السلطات السورية حذرت غير مرة في الآونة الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني. وتظهر التطورات الأخيرة أن الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن استهداف مقاتلة الاحتلال الإسرائيلي أمس يمثل تعبيرا عن اليقين الذي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80 % من أراضي البلاد.

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العالمية
«هآرتس»:الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

القدس المحتلة ـ وكالات

حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من أن الأوضاع حول سوريا قد تشهد «تصعيدا لا نهاية له» إذا تبين أن الغارات الصهيونية الأخيرة أودت بأرواح عسكريين أو مستشارين إيرانيين. وذكّرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس بأن تحطم مقاتلة الكيان الصهيوني من طراز «إف-16» في الجولان المحتل جراء استهدافها من قبل سلاح الجو السوري أول حادث من نوعه خلال العقود الثلاثة الماضية. وذكر التقرير أن السلطات السورية حذرت غير مرة في الآونة الأخيرة من الرد على أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني. وتظهر التطورات الأخيرة أن الرئيس السوري بشار الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن استهداف مقاتلة الاحتلال الإسرائيلي أمس يمثل تعبيرا عن اليقين الذي تشعر به سلطات دمشق بعد بسط قواتها سيطرتها على نحو 80 % من أراضي البلاد.

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قال هاني المصري مدير مركز مسارات للابحاث السياسية أن الخطة الامريكية تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،...
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مرآة الصحافة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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