«حزب الله» :مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط طائرة الاحتلال

بيروت ـ وكالات:

أعلن «حزب الله» اللبناني أن إسقاط الجيش السوري مقاتلة الاحتلال أمس يشير إلى سقوط المعادلات القديمة وبداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية.

وأدان "حزب الله" في بيان صدر أمس بشدة ما وصفه بالـ» العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية»، مشيدا بـ»يقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية. وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز أف 16».