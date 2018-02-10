أسقطت «آف 16» اسرائيلية:سوريا تغيّر طبيعة حربها مع الصهاينة

يبدو أن قواعد اللعبة قد تغيرت في المواجهة بين سوريا والكيان الصهيوني. ومن ثم في الشرق الأوسط كلّه بعد أن أسقطت دمشق مقاتلة تابعة للاحتلال معلنة أن أي اعتداء جديد سيواجه برد حازم.

دمشق ـ وكالات

واعترف جيش الاحتلال، أمس، أن طائرة تابعة لها سقطت شمالي الأراضي المحتلة بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لاعتداءين صهيونيين نُفّذ الأوّل فجر أمس على إحدى القواعد العسكرية السورية في المنطقة الوسطى في حمص، مؤكداً أن عملية التصدي أصابت أكثر من طائرة صهيونية.

ولاحقاً قال التلفزيون السوري إنّه سُمع دوي انفجارات جديدة في ريف دمشق. وإنّ الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لعدوان صهيوني جديد عقب الاعتداء الذي وقع فجراً.

وقال مصدر عسكري سوري «عاود الكيان الصهيوني عدوانه على بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وتصدّت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأفشلت العدوان».

وبحسب تقارير إخبارية فإن منظومة دفاعات جوية جنوب سوريا تصدّت لطائرة الاحتلال بأكثر من 10 صواريخ من طراز سام 5 تملكها سوريا منذ زمن طويل. وكشفت أنّ طائرات الاحتلال لم تتجرأ على دخول الأجواء السورية بعد التصدّي لطائرة «اف-16» وأنّ صواريخ الاحتلال التي أطلقت لاحقاً ضد الدفاعات الجوية أطلقت من البحر المتوسط.

وسقطت أجزاء من صواريخ في سهل البقاع اللبناني ومناطق في الأردن، من مخلفات استهداف منظومة الدفاع الجوي السورية لمقاتلات الاحتلال.

وأكّدت المعلومات أنّ عشرات الصواريخ التي أطلقها الاحتلال مؤخراً أسقطت الدفاعات الجوية السورية أكثر من 70 بالمئة منها.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر ميداني سوري أنّ الدفاعات الجوية السورية أسقطت أمس 6 صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف نقاطا للجيش السوري.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنّ هجوماً واسع النطاق حصل ضد 3 منظومات دفاعية جوية سورية. وزعم أنّ طائرات الاحتلال قصفت 12 هدفاً «سورياً وإيرانياً» في الأراضي السورية.

وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أنّ الكيان الصهيوني طلب تدخل موسكو لمنع التصعيد مع سوريا.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «نحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تردي الوضع. ونعتبر من الضرورة الاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي سوريا وغيرها من دول المنطقة. ومن غير المقبول على الإطلاق خلق تهديدات على أمن العسكريين الروس المتواجدين في سوريا وحياتهم تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية من أجل مساعدتها في الحرب ضد الإرهابيين».

تسلسل الأحداث بعد إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية

ـ جيش الاحتلال يرصد طائرة مسيرة اخترقت مجاله الجوي فجر أمس.

ـ مروحية «أباتشي» للاحتلال تسقط الطائرة بلا طيار. والجيش يزعم أنها إيرانية أطلقت من سوريا. واخترقت الأراضي المحتلة.

ـ ردًّا على زعم اختراق الطائرة الإيرانية بلا طيار لأجوائها ، نفذ سلاح جو الاحتلال غارة على أهداف قال إنها إيرانية في المنطقة الوسطى في سوريا (مطار تيفور العسكري) مكان إطلاق الطائرة بلا طيار.

ـ الدفاعات الجوية السورية تتصدى لمقاتلات الاحتلال وتصيب إحداها.

ـ إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة.

ـ جيش الاحتلال يعلن إسقاط إحدى مقاتلاته من نوع «اف-16» وإجلاء طياريها. وإن إصابة أحدهما خطيرة.

ـ الكيان الصهيوني يعتبر الحادث هجوما إيرانيًا على سيادته.

ـ الكيان يصعد. ويقصف مرة ثانية أهدافا في سوريا والدفاعات الجوية السورية تتصدى.

ـ سلاح جو الاحتلال يشن غارة ثالثة ويعلن قصف 12 هدفا. منها 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف إيرانية قرب دمشق.

ـ الكيان الصهيوني يطلب تدخل روسيا والولايات المتحدة لمنع التصعيد في المنطقة.

ـ طهران تنفي أي دور لها في إرسال طائرة مسيرة إلى شمال الكيان الصهيوني.

رأي خبير

الخبير العسكري واصف عريقات

«إسقاط الجيش العربي السوري الطائرة الإسرائيلية من طراز اف-16 يؤشرُ لبدء مرحلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني. عنوانها التصدي للاعتداءات المتكررة. الأمر الذي قد يتطور إلى حرب استنزاف أو حرب واسعة النطاق. يكون فيها الكيان الخاسر الأكبر».