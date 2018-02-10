«نموت عليك» في باريس

كشف الممثل لمين النهدي انه اضافة الى عرض «المكي وزكية» الذي به سيلتقي الجالية العربية في باريس مرة ثانية في أفريل القادم. سيقدم ايضا العرض الأول لعمله المسرحي الجديد «نموت عليك» وهو عمل عاد من خلاله الود الفني بين المنصف ذويب ولمين النهدي.