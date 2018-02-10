لطيفة العرفاوي ومهرجان قرطاج:التقيت الوزير والمدير العام الفارط... لكن..

كشفت الفنانة لطيفة العرفاوي أنها التقت العام الفارط السيدين محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية والمختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج الدولي للحديث عن مشاركتها في دورة العام الماضي.. وقالت إنه تم الاتفاق لتجديد الاتصال بها.. غير ان ذلك لم يحدث الى حد الآن ووجهت في ذات الوقت اتهامات الى ما وصفتها «ببعض الأطراف» التي كانت وراء إبعادها عن مهرجان قرطاج.