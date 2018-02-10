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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فريال يوسف تصوّر «عشرة جميلة»
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الثقافي
فريال يوسف تصوّر «عشرة جميلة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أعلنت الممثلة فريال يوسف الموافقة المبدئية على المشاركة في بطولة مسلسل «عشرة جميلة» الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري في أول تجاربه مع بطولة التمثيل التلفزيوني.

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الثقافي
فريال يوسف تصوّر «عشرة جميلة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

أعلنت الممثلة فريال يوسف الموافقة المبدئية على المشاركة في بطولة مسلسل «عشرة جميلة» الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري في أول تجاربه مع بطولة التمثيل التلفزيوني.

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عروض اليوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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