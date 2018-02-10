يوم 20 فيفري:الزيارة في المسرح البلدي

يلتقي عشاق الإنشاد الصوفي والغناء الديني في سهرة يوم 20 فيفري مع عرض «الزيارة» لسامي اللجمي بالمسرح البلدي بالعاصمة والزيارة عرض غنائي صوفي ويشارك في تأثيثه قرابة 100 عنصر على الركح وهذا العرض توزيع الموسيقار وعازف آلة البيانو سامي اللجمي ويستمد أنفاسه الروحانية وأناشيده الصوفية من عادات المريدين في زياراتهم لأولياء الله الصالحين وما يصاحب ذلك من ذكر الله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من عادات التونسيين التي تعود إلى عدة قرون.