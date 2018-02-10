شريف علوي يوثّق مسيرته في «ثوان من العمر»

يعكف حاليا الفنان شريف علوي على وضع اللمسات الأخيرة لعمله الفرجوي الاستعراضي الضخم «ثوان من العمر» الذي يوثق فيه مسيرته الفنية الممتدة على أكثر من أربعين سنة.

«ثوان من العمر» عودة إلى أبرز المحطات الفنية في مسيرة هذا المبدع الاستثنائي ومن المنتظر أن يكون أول عروض هذا العمل في مارس القادم.