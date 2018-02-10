شريف علوي يوثّق مسيرته في «ثوان من العمر»
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شريف علوي يوثّق مسيرته في «ثوان من العمر»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
يعكف حاليا الفنان شريف علوي على وضع اللمسات الأخيرة لعمله الفرجوي الاستعراضي الضخم «ثوان من العمر» الذي يوثق فيه مسيرته الفنية الممتدة على أكثر من أربعين سنة.
«ثوان من العمر» عودة إلى أبرز المحطات الفنية في مسيرة هذا المبدع الاستثنائي ومن المنتظر أن يكون أول عروض هذا العمل في مارس القادم.
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شريف علوي يوثّق مسيرته في «ثوان من العمر»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
يعكف حاليا الفنان شريف علوي على وضع اللمسات الأخيرة لعمله الفرجوي الاستعراضي الضخم «ثوان من العمر» الذي يوثق فيه مسيرته الفنية الممتدة على أكثر من أربعين سنة.
«ثوان من العمر» عودة إلى أبرز المحطات الفنية في مسيرة هذا المبدع الاستثنائي ومن المنتظر أن يكون أول عروض هذا العمل في مارس القادم.
عروض اليوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».المزيد >>
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام...المزيد >>
على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور...المزيد >>
بتنسيق من محمد الأسود:زياد غرسة ولينا شماميان معا في عمل فني
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد...المزيد >>
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
خالد الحدّادالمسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة