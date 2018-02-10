بتنسيق من محمد الأسود:زياد غرسة ولينا شماميان معا في عمل فني

تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد الأسود مدير الفرقة الوطنية للموسيقى الذي أعلن ان 2018 ستكون سنة الطبوع والمقامات التونسية بدرجة أولى من ذلك ان زياد غرسة سيقدم في كل عرض جديدا تونسيا اصيلا واللقاء الفني مع لينا شماميان يصبّ في اتجاه التمازج،والتكامل بين اللونين الطربيين التونسي والسوري.