على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد

تونس ـ الشروق:

في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور في برنامج «مش ممنوع» الممثل المصري محمود حميدة المبدع الذي شق طريقه في زمن الكبار وصنع اسما كممثل منذ أول ظهور له، محمود حميدة صديق تونس وفنانيها وشعرائها، محمود حميدة الذي يعشق محمد الصغير أولاد احمد،

محمودحميدة لا يعتبر نفسه فنانا بل فقط وبالتحديد ممثلا لإمتاع المشاهد، يصدمك بصراحته وعمقه، يصدم محاوريه ان لم يكونوا في مستوى الحوار، ويتحدى كل من يجلس اليه، مثقف عميق وممثل بارع في حوار عميق وصادم في بعض تفاصيله.

حكى عن يوسف شاهين ووالده الذي مات ولَم يغادره وعن أجمل أدواره والفيلم الأخير «محمود فوتوكوبي» وتحدث عن علاقته بمحمود عبد العزيز واحمد زكي وحبه لأولاد أحمد والاهم في تجربته كمبدع وممثل أساسا وليس فنانا عن أهمية صياغة المصطلحات.

«مش ممنوع» من اخراج رامي سمير وفريقه بالقاهرة وبإدارة فوزي دبور مدير الشركة المنتجة للبرنامج.