على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد

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تونس ـ الشروق:
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور في برنامج «مش ممنوع» الممثل المصري محمود حميدة المبدع الذي شق طريقه في زمن الكبار وصنع اسما كممثل منذ أول ظهور له، محمود حميدة صديق تونس وفنانيها وشعرائها، محمود حميدة الذي يعشق محمد الصغير أولاد احمد،
محمودحميدة لا يعتبر نفسه فنانا بل فقط وبالتحديد ممثلا لإمتاع المشاهد، يصدمك بصراحته وعمقه، يصدم محاوريه ان لم يكونوا في مستوى الحوار، ويتحدى كل من يجلس اليه، مثقف عميق وممثل بارع في حوار عميق وصادم في بعض تفاصيله.
حكى عن يوسف شاهين ووالده الذي مات ولَم يغادره وعن أجمل أدواره والفيلم الأخير «محمود فوتوكوبي» وتحدث عن علاقته بمحمود عبد العزيز واحمد زكي وحبه لأولاد أحمد والاهم في تجربته كمبدع وممثل أساسا وليس فنانا عن أهمية صياغة المصطلحات.
«مش ممنوع» من اخراج رامي سمير وفريقه بالقاهرة وبإدارة فوزي دبور مدير الشركة المنتجة للبرنامج.
تونس ـ الشروق:
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور في برنامج «مش ممنوع» الممثل المصري محمود حميدة المبدع الذي شق طريقه في زمن الكبار وصنع اسما كممثل منذ أول ظهور له، محمود حميدة صديق تونس وفنانيها وشعرائها، محمود حميدة الذي يعشق محمد الصغير أولاد احمد،
محمودحميدة لا يعتبر نفسه فنانا بل فقط وبالتحديد ممثلا لإمتاع المشاهد، يصدمك بصراحته وعمقه، يصدم محاوريه ان لم يكونوا في مستوى الحوار، ويتحدى كل من يجلس اليه، مثقف عميق وممثل بارع في حوار عميق وصادم في بعض تفاصيله.
حكى عن يوسف شاهين ووالده الذي مات ولَم يغادره وعن أجمل أدواره والفيلم الأخير «محمود فوتوكوبي» وتحدث عن علاقته بمحمود عبد العزيز واحمد زكي وحبه لأولاد أحمد والاهم في تجربته كمبدع وممثل أساسا وليس فنانا عن أهمية صياغة المصطلحات.
«مش ممنوع» من اخراج رامي سمير وفريقه بالقاهرة وبإدارة فوزي دبور مدير الشركة المنتجة للبرنامج.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018