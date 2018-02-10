الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
الثقافي
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام روما ووصلت الى تخومها في إطار حرب السيطرة على المتوسط.

تونس ـ الشروق: 
كتاب فني ضخم أصدرتها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمعهد الأركيولوجي الإيطالي لدراسات قرطاج وأشرف على أعداد هذا الكتاب سمير عون الله مدير البحوث التاريخية والأثرية ومدير إدارة الأعلام والعلاقات مع الجمعيات وهو كتاب جماعي ساهم فيه أثنان وعشرون باحثا أهتموا بأثنين وعشرين محورا تتعلق بقرطاج من القرن 14 الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد.
ويهتم الكتاب الذي تم تقديمه صباح أمس في أحد نزل العاصمة بقرطاج الفنيقية البونية من خلال النصوص القديمة وحرب 146 ق م التي تحولت بعدها قرطاج الى مستعمرة رومانية كما أهتم بتأسيس قرطاج بين الأسطورة والواقع وديانة القرطاجنيين. وفي هذا السياق جاء في الكتاب ان الديانة في قرطاج كانت محكومة بإلهين بعل حامون وتانيت التي تعد الآلهة العليا لقرطاج وتنعت أحيانا بالربة الام ويحظى الإله بعل خارج قرطاج بشعبية تفوق شعبية تانيت ويعمل هذا الثنائي على توفير الحماية للمدينة ويلعب الدين دورا هاما في مختلف جوانب الحياة اليومية من خلال جملة من الطقوس والممارسات وأهمها تلك الممارسات التي لا تزال تطرح مسألة شائكة للمعاصرين التي تقام في معبد التوفات بقرطاج وسوسة.
وورد في الكتاب أيضا ان الديانة المصرية كانت لها مكانة كبيرة في قرطاج والدليل على ذلك مجموعة من الجعلان والتمائم العديدة المستوحاة من الممارسات المصرية التي أستخرج معظمها من المقابر.
ومن بيرصا الى قرطاج وقرطاج في العهود المزدهرة التي تمتد من 480 ق م الى 469 ق م وأهتم الكتاب أيضا بدور قرطاج في أفريقيا وفي المتوسط والمعمار في العهد القرطاجني والحروب البونية والرومانية والأستعمار الروماني بعد تدمير قرطاج في 146 ق م الى حين وصول العرب المسلمين في عام 698 م وفرار البيزنطيين الى قليبية ومنها الى صقلية والقسطنطينية.
هذا الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في طبعة فنية أنيقة يمكن أعتباره أهم وثيقة صدرت في السنوات الأخيرة عن قرطاج وحضارتها وفيه جهد علمي وفني واضح أستغرق سنوات من العمل والبحث.

كتب نورالدين بالطيب
تقرؤون أيضا
عروض اليوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
المزيد >>
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام...
المزيد >>
على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور...
المزيد >>
بتنسيق من محمد الأسود:زياد غرسة ولينا شماميان معا في عمل فني
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام روما ووصلت الى تخومها في إطار حرب السيطرة على المتوسط.

تونس ـ الشروق: 
كتاب فني ضخم أصدرتها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمعهد الأركيولوجي الإيطالي لدراسات قرطاج وأشرف على أعداد هذا الكتاب سمير عون الله مدير البحوث التاريخية والأثرية ومدير إدارة الأعلام والعلاقات مع الجمعيات وهو كتاب جماعي ساهم فيه أثنان وعشرون باحثا أهتموا بأثنين وعشرين محورا تتعلق بقرطاج من القرن 14 الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد.
ويهتم الكتاب الذي تم تقديمه صباح أمس في أحد نزل العاصمة بقرطاج الفنيقية البونية من خلال النصوص القديمة وحرب 146 ق م التي تحولت بعدها قرطاج الى مستعمرة رومانية كما أهتم بتأسيس قرطاج بين الأسطورة والواقع وديانة القرطاجنيين. وفي هذا السياق جاء في الكتاب ان الديانة في قرطاج كانت محكومة بإلهين بعل حامون وتانيت التي تعد الآلهة العليا لقرطاج وتنعت أحيانا بالربة الام ويحظى الإله بعل خارج قرطاج بشعبية تفوق شعبية تانيت ويعمل هذا الثنائي على توفير الحماية للمدينة ويلعب الدين دورا هاما في مختلف جوانب الحياة اليومية من خلال جملة من الطقوس والممارسات وأهمها تلك الممارسات التي لا تزال تطرح مسألة شائكة للمعاصرين التي تقام في معبد التوفات بقرطاج وسوسة.
وورد في الكتاب أيضا ان الديانة المصرية كانت لها مكانة كبيرة في قرطاج والدليل على ذلك مجموعة من الجعلان والتمائم العديدة المستوحاة من الممارسات المصرية التي أستخرج معظمها من المقابر.
ومن بيرصا الى قرطاج وقرطاج في العهود المزدهرة التي تمتد من 480 ق م الى 469 ق م وأهتم الكتاب أيضا بدور قرطاج في أفريقيا وفي المتوسط والمعمار في العهد القرطاجني والحروب البونية والرومانية والأستعمار الروماني بعد تدمير قرطاج في 146 ق م الى حين وصول العرب المسلمين في عام 698 م وفرار البيزنطيين الى قليبية ومنها الى صقلية والقسطنطينية.
هذا الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في طبعة فنية أنيقة يمكن أعتباره أهم وثيقة صدرت في السنوات الأخيرة عن قرطاج وحضارتها وفيه جهد علمي وفني واضح أستغرق سنوات من العمل والبحث.

كتب نورالدين بالطيب
تقرؤون أيضا
عروض اليوم
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
المزيد >>
قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام...
المزيد >>
على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور...
المزيد >>
بتنسيق من محمد الأسود:زياد غرسة ولينا شماميان معا في عمل فني
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿