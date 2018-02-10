قرطاج سيدة المتوسط وعاصمة افريقيا:كتاب ضخم ثمرة تعاون تونسي إيطالي

مازالت قرطاج تثير شغف المؤرخين لأكتشاف عظمتها ودورها في المتوسط وأفريقيا بأعتبارها الدولة التي وقفت أمام روما ووصلت الى تخومها في إطار حرب السيطرة على المتوسط.

تونس ـ الشروق:

كتاب فني ضخم أصدرتها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمعهد الأركيولوجي الإيطالي لدراسات قرطاج وأشرف على أعداد هذا الكتاب سمير عون الله مدير البحوث التاريخية والأثرية ومدير إدارة الأعلام والعلاقات مع الجمعيات وهو كتاب جماعي ساهم فيه أثنان وعشرون باحثا أهتموا بأثنين وعشرين محورا تتعلق بقرطاج من القرن 14 الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد.

ويهتم الكتاب الذي تم تقديمه صباح أمس في أحد نزل العاصمة بقرطاج الفنيقية البونية من خلال النصوص القديمة وحرب 146 ق م التي تحولت بعدها قرطاج الى مستعمرة رومانية كما أهتم بتأسيس قرطاج بين الأسطورة والواقع وديانة القرطاجنيين. وفي هذا السياق جاء في الكتاب ان الديانة في قرطاج كانت محكومة بإلهين بعل حامون وتانيت التي تعد الآلهة العليا لقرطاج وتنعت أحيانا بالربة الام ويحظى الإله بعل خارج قرطاج بشعبية تفوق شعبية تانيت ويعمل هذا الثنائي على توفير الحماية للمدينة ويلعب الدين دورا هاما في مختلف جوانب الحياة اليومية من خلال جملة من الطقوس والممارسات وأهمها تلك الممارسات التي لا تزال تطرح مسألة شائكة للمعاصرين التي تقام في معبد التوفات بقرطاج وسوسة.

وورد في الكتاب أيضا ان الديانة المصرية كانت لها مكانة كبيرة في قرطاج والدليل على ذلك مجموعة من الجعلان والتمائم العديدة المستوحاة من الممارسات المصرية التي أستخرج معظمها من المقابر.

ومن بيرصا الى قرطاج وقرطاج في العهود المزدهرة التي تمتد من 480 ق م الى 469 ق م وأهتم الكتاب أيضا بدور قرطاج في أفريقيا وفي المتوسط والمعمار في العهد القرطاجني والحروب البونية والرومانية والأستعمار الروماني بعد تدمير قرطاج في 146 ق م الى حين وصول العرب المسلمين في عام 698 م وفرار البيزنطيين الى قليبية ومنها الى صقلية والقسطنطينية.

هذا الكتاب الذي صدر باللغة الفرنسية في طبعة فنية أنيقة يمكن أعتباره أهم وثيقة صدرت في السنوات الأخيرة عن قرطاج وحضارتها وفيه جهد علمي وفني واضح أستغرق سنوات من العمل والبحث.

كتب نورالدين بالطيب