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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الأحد 11 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
17:00 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
16:00 – 17:30 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
19:00 – عرض أول للفيلم المصري «حبّة كراميل» بطولة ظافر العابدين.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
18:30 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Ferdinand».
17:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الأحد 11 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
17:00 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
16:00 – 17:30 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
19:00 – عرض أول للفيلم المصري «حبّة كراميل» بطولة ظافر العابدين.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
18:30 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Ferdinand».
17:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».

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على الوطنية 1 :محمود حميدة يكشف عن علاقته بالصغير أولاد أحمد
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في لقائه الثاني على الوطنية الاولى في سهرة الإثنين 12 فيفري بداية من العاشرة ليلا يستضيف الإعلامي عماد دبور...
المزيد >>
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تشهد الأيام القليلة القادمة أول لقاء فني ثنائي يجمع بين زياد غرسة ولينا شماميان بتنسيق من المايسترو محمد...
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
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