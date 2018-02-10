عروض اليوم

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23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
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23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
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23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
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21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
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-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
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20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
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18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
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16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
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16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
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15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
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15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
الأحد 11 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
17:00 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
16:00 – 17:30 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
19:00 – عرض أول للفيلم المصري «حبّة كراميل» بطولة ظافر العابدين.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
18:30 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Ferdinand».
17:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
الأحد 11 فيفري 2018
* قاعة الفن الرابع بتونس:
17:00 – عرض مسرحية «خوف» لفاضل الجعايبي وجليلة بكار.
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم «coco».
12:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
16:00 – 17:30 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
19:00 – عرض أول للفيلم المصري «حبّة كراميل» بطولة ظافر العابدين.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – عرض فيلم «Jumanji».
18:30 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «coco».
14:30 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «Ferdinand».
17:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
19:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «50 nuances plus claires».
17:00 – عرض فيلم «Jumanji».
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018