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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

عادل كعنيش:
تغيير الشاذلى العيارى محافظ البنك المركزى يتطلب اغلبية 109اصوات 
أشك كثيرا فى الحصول على هذا العدد من الأصوات فالنهضة مثلا قد لا ترضى بذلك 
التعليقات:
عدنان بالحاج:
النهضة لن تنقض تعهّداتها مع الرئيس وتحالفاتها مع النداء لأجل الشاذلي العياري الذي لو لم يقل، تنتهي مدة خطّته في شهر جويلية المقبل. 
أكيد انّ بعض النواب النهضويّين سيتغيّبون أو سيحتفظون بأصواتهم كما وقع بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية و لكن سيتمّ التصويت في النهاية لفائدة مقترح الإقالة بأغلبية مريحة ، تفوق بقليل حد الأغلبية المطلقة..
عثمان بالحاج عمر :
من نوبل للسلام الى القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
من المؤكد ان قرار البرلمان الاوروبي قرار يكتسي خطورة كبرى على الاقتصاد التونسي وعلى تونس عموما، وقد تكون له انعكاسات سلبية جدّا على علاقات تونس المالية والاقتصادية عبر العالم وحتى على الأفراد.
التعليقات :
لزهر العوني :
القرار سيكون له تداعيات كبيرة على سمعة تونس ويدفع الكثير من المستثمرين الى العزوف عن المجيئ الى بلادنا.
محمد عبو:
انتبهوا: هناك خمس مبادرات تشريعية تخص التصريح بالممتلكات والإثراء غير الشرعي ( مشروع الحكومة ومقترحان لحركة النهضة ومقترح لنداء تونس ومقترح للتيار وأحزاب أخرى مع نائب مستقل)، كل مبادرة تعكس تصور صاحبها للشفافية والإثراء غير الشرعي. 
نعم الأغلبية تضع لنا قوانين دولتنا، ولكن ماذا تنتظر أغلبيتنا بعد وضع تونس في القائمة السوداء للدول المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ هل تنتظر سقوط الدولة؟ هل تريدنا مثلا أن ننعزل على العالم الذي بدأ ينظر إلينا كدولة يجب أن يتجنبها المستثمرون؟
مقترح قانوننا ينطبق لا على الموظفين فقط، بل على الأحزاب والجمعيات والصحفيين ومؤسسات الإعلام، ويعطي لمحكمة المحاسبات المستقلة، والتي لا تختار قضاتها الأغلبية كأعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، صلاحيات واسعة ويضع عقوبات صارمة للإثراء غير الشرعي، ودون هذا لن يتوقف استشراء الفساد في تونس.
التعليقات:
زياد العاتي :
ليست المهم في كثرة عدد المبادرات يا سي محمد بل الأهم في تطبيقها وتفعليها على مستوى الواقع.

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

عادل كعنيش:
تغيير الشاذلى العيارى محافظ البنك المركزى يتطلب اغلبية 109اصوات 
أشك كثيرا فى الحصول على هذا العدد من الأصوات فالنهضة مثلا قد لا ترضى بذلك 
التعليقات:
عدنان بالحاج:
النهضة لن تنقض تعهّداتها مع الرئيس وتحالفاتها مع النداء لأجل الشاذلي العياري الذي لو لم يقل، تنتهي مدة خطّته في شهر جويلية المقبل. 
أكيد انّ بعض النواب النهضويّين سيتغيّبون أو سيحتفظون بأصواتهم كما وقع بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية و لكن سيتمّ التصويت في النهاية لفائدة مقترح الإقالة بأغلبية مريحة ، تفوق بقليل حد الأغلبية المطلقة..
عثمان بالحاج عمر :
من نوبل للسلام الى القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
من المؤكد ان قرار البرلمان الاوروبي قرار يكتسي خطورة كبرى على الاقتصاد التونسي وعلى تونس عموما، وقد تكون له انعكاسات سلبية جدّا على علاقات تونس المالية والاقتصادية عبر العالم وحتى على الأفراد.
التعليقات :
لزهر العوني :
القرار سيكون له تداعيات كبيرة على سمعة تونس ويدفع الكثير من المستثمرين الى العزوف عن المجيئ الى بلادنا.
محمد عبو:
انتبهوا: هناك خمس مبادرات تشريعية تخص التصريح بالممتلكات والإثراء غير الشرعي ( مشروع الحكومة ومقترحان لحركة النهضة ومقترح لنداء تونس ومقترح للتيار وأحزاب أخرى مع نائب مستقل)، كل مبادرة تعكس تصور صاحبها للشفافية والإثراء غير الشرعي. 
نعم الأغلبية تضع لنا قوانين دولتنا، ولكن ماذا تنتظر أغلبيتنا بعد وضع تونس في القائمة السوداء للدول المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ هل تنتظر سقوط الدولة؟ هل تريدنا مثلا أن ننعزل على العالم الذي بدأ ينظر إلينا كدولة يجب أن يتجنبها المستثمرون؟
مقترح قانوننا ينطبق لا على الموظفين فقط، بل على الأحزاب والجمعيات والصحفيين ومؤسسات الإعلام، ويعطي لمحكمة المحاسبات المستقلة، والتي لا تختار قضاتها الأغلبية كأعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، صلاحيات واسعة ويضع عقوبات صارمة للإثراء غير الشرعي، ودون هذا لن يتوقف استشراء الفساد في تونس.
التعليقات:
زياد العاتي :
ليست المهم في كثرة عدد المبادرات يا سي محمد بل الأهم في تطبيقها وتفعليها على مستوى الواقع.

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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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