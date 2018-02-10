ملفات غير قانونية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم امس أن عملية تسوية ملف الحضائر انطلقت منذ أمس.

وأكد الطبوبي خلال اشرافه على مؤتمر الجامعة العامة لموظفي التربية بالحمامات أن الحكومة اكتشفت العديد من الملفات غير القانونية بحسب معطيات تحصل عليها الاتحاد ،وتهم قرابة 9000 شخص من بينهم أشخاص مفتش عنهم ( 2000 شخص ) ولهم سوابق عدلية أو يشتغلون في مواقع أخرى . وشدد الأمين العام على أن الاتحاد سيحرص على تسوية الملفات القانونية وانهاء معاناة عمال الحضائر .