أولياء يشترون سبورة

قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء يكتب عليها بالقلم عوض الطباشير الذي تسبب في مرض المُدرسة.

وقد حصلت المدرسة على رخصة مرض بإذن من الطبيب الذي اوصاها بعدم استعمال الطباشير.

يذكر ان بعض المدارس غيرت نوعية ‹السبورات› التي يكتب عليها بالطباشير في حين ما تزال مدارس كثيرة بما فيها وسط مدينة القيروان تستعمل السبورات القديمة