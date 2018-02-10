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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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أولياء يشترون سبورة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

 قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء يكتب عليها بالقلم عوض الطباشير الذي تسبب في مرض المُدرسة. 

وقد حصلت المدرسة على رخصة مرض بإذن من الطبيب الذي اوصاها بعدم استعمال الطباشير.
يذكر ان بعض المدارس غيرت نوعية ‹السبورات› التي يكتب عليها بالطباشير في حين ما تزال مدارس كثيرة بما فيها وسط مدينة القيروان تستعمل السبورات القديمة

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الفايس بوك
أولياء يشترون سبورة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

 قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء يكتب عليها بالقلم عوض الطباشير الذي تسبب في مرض المُدرسة. 

وقد حصلت المدرسة على رخصة مرض بإذن من الطبيب الذي اوصاها بعدم استعمال الطباشير.
يذكر ان بعض المدارس غيرت نوعية ‹السبورات› التي يكتب عليها بالطباشير في حين ما تزال مدارس كثيرة بما فيها وسط مدينة القيروان تستعمل السبورات القديمة

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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق...
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أولياء يشترون سبورة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء...
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم امس أن عملية تسوية ملف الحضائر انطلقت...
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ثمة محامي رفع قضية ياخي طاحت عليه
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خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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