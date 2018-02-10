الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
الفايس بوك
بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق وغيرهم من النواب الذين تبادلوا العنف وحولوا المجلس الى حلبة للعراك والتشاجر واستعمال العنف عوض أن يكون فضاء لحل مشاكل الشعب .
فمختلف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي أبدوا العديد من مشاعر الخيبة والقلق من النخبة السياسية التي يفترض أن يكونوا قدوة ويعملون على حل معضلة الفقر والبطالة والتنمية لا أن يتحولوا الى ثيران تتصارع وقد أبدى المهدي المنيهلي في تدوينة له الكثير من الاحباط مؤكدا أن نواب مجلس الشعب حولوا وجهة الصراع حول البرامج الى صراع عنف وتبادل الشتائم وهي صورة لا تخدم مصلحة البلاد وتعطل المسار الديمقراطي.
من جهته أكد العيادي بن حسين في تدوينة له أنظروا أين وصلنا انه وهم الديمقراطية الذي يحلو لبعض الأطراف تقديمه لنا بعد الثورة على أساس أنه أفضل مكسب ولكن حسب اعتقادي ما حصل في قبة البرلمان من عراك وشجار يكشف الوجه الحقيقي للطبقة السياسية.
وأشار حفيظ لطرش في الفايسبوك الى أن الوضع في البلاد لا يبشر بخير وهو من سيء الى أسوا وللأسف النواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوهم في المجلس ويدافعوا عن قضاياهم تحولوا الى ما يشبه الثيرا ن التي تصارع وتتبادل العنف ...حقيقة أنه أمر مخجل .
وطالبت سامية محسن في تدوينة لها هؤلاء النواب الى الاعتذار عما اقترفوه في حق الشعب التونسي فتبادل العنف بتلك الطريقة جريمة يجب معاقبة ومحاسبة كل من هم متورطون فيها .
وأكد محمد الجودي في تدوينة له أن هؤلاء النواب كانوا في وقت مضى يسخرون من تصرفات ابراهيم القصاص في المجلس ويتندرون بها ولكن يبدو أنهم اليوم حلوا محله وتقمصوا نفس الدور الذي كان يتقمصه .
وأضاف محمد :» مسكينة تونس انها الخاسر الأكبر من هؤلاء النخب السياسية الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية وفضلوا تحقيق مصالحهم الخاصة.
ولكن في المقابل يوجد بعض الفايسبوكيين من يرى في الخصام والعراك الذي نشب بين بعض النواب أمر عادي وهذا ما ذهب اليه مجدي السلطاني مؤكدا:» تبادل العنف بين النخبة السياسية أمر عادي ويحدث في أعرق البرلمانات والدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ..
لا موجب لتهويل المسألة فتلك ضريبة الديمقراطية».
من جهته أكد حليم الطويري في تدوينه له أن البلاد مازالت في طور التحول الديمقراطي وفي كل المناطق التي شهدت فيها ثورات وتحولات رافقتها مثل هذه الأعمال .

تقرؤون أيضا
بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق...
المزيد >>
أولياء يشترون سبورة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء...
المزيد >>
ملفات غير قانونية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم امس أن عملية تسوية ملف الحضائر انطلقت...
المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ثمة محامي رفع قضية ياخي طاحت عليه
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الفايس بوك
بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق وغيرهم من النواب الذين تبادلوا العنف وحولوا المجلس الى حلبة للعراك والتشاجر واستعمال العنف عوض أن يكون فضاء لحل مشاكل الشعب .
فمختلف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي أبدوا العديد من مشاعر الخيبة والقلق من النخبة السياسية التي يفترض أن يكونوا قدوة ويعملون على حل معضلة الفقر والبطالة والتنمية لا أن يتحولوا الى ثيران تتصارع وقد أبدى المهدي المنيهلي في تدوينة له الكثير من الاحباط مؤكدا أن نواب مجلس الشعب حولوا وجهة الصراع حول البرامج الى صراع عنف وتبادل الشتائم وهي صورة لا تخدم مصلحة البلاد وتعطل المسار الديمقراطي.
من جهته أكد العيادي بن حسين في تدوينة له أنظروا أين وصلنا انه وهم الديمقراطية الذي يحلو لبعض الأطراف تقديمه لنا بعد الثورة على أساس أنه أفضل مكسب ولكن حسب اعتقادي ما حصل في قبة البرلمان من عراك وشجار يكشف الوجه الحقيقي للطبقة السياسية.
وأشار حفيظ لطرش في الفايسبوك الى أن الوضع في البلاد لا يبشر بخير وهو من سيء الى أسوا وللأسف النواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوهم في المجلس ويدافعوا عن قضاياهم تحولوا الى ما يشبه الثيرا ن التي تصارع وتتبادل العنف ...حقيقة أنه أمر مخجل .
وطالبت سامية محسن في تدوينة لها هؤلاء النواب الى الاعتذار عما اقترفوه في حق الشعب التونسي فتبادل العنف بتلك الطريقة جريمة يجب معاقبة ومحاسبة كل من هم متورطون فيها .
وأكد محمد الجودي في تدوينة له أن هؤلاء النواب كانوا في وقت مضى يسخرون من تصرفات ابراهيم القصاص في المجلس ويتندرون بها ولكن يبدو أنهم اليوم حلوا محله وتقمصوا نفس الدور الذي كان يتقمصه .
وأضاف محمد :» مسكينة تونس انها الخاسر الأكبر من هؤلاء النخب السياسية الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية وفضلوا تحقيق مصالحهم الخاصة.
ولكن في المقابل يوجد بعض الفايسبوكيين من يرى في الخصام والعراك الذي نشب بين بعض النواب أمر عادي وهذا ما ذهب اليه مجدي السلطاني مؤكدا:» تبادل العنف بين النخبة السياسية أمر عادي ويحدث في أعرق البرلمانات والدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ..
لا موجب لتهويل المسألة فتلك ضريبة الديمقراطية».
من جهته أكد حليم الطويري في تدوينه له أن البلاد مازالت في طور التحول الديمقراطي وفي كل المناطق التي شهدت فيها ثورات وتحولات رافقتها مثل هذه الأعمال .

تقرؤون أيضا
بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق...
المزيد >>
أولياء يشترون سبورة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر عدد من الأولياء بأحد المدارس الابتدائية وسط مدينة القيروان جمع تبرعات نقدية من أجل شراء ‹سبورة› بيضاء...
المزيد >>
ملفات غير قانونية
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم امس أن عملية تسوية ملف الحضائر انطلقت...
المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ثمة محامي رفع قضية ياخي طاحت عليه
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿