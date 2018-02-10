بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون

صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق وغيرهم من النواب الذين تبادلوا العنف وحولوا المجلس الى حلبة للعراك والتشاجر واستعمال العنف عوض أن يكون فضاء لحل مشاكل الشعب .

فمختلف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي أبدوا العديد من مشاعر الخيبة والقلق من النخبة السياسية التي يفترض أن يكونوا قدوة ويعملون على حل معضلة الفقر والبطالة والتنمية لا أن يتحولوا الى ثيران تتصارع وقد أبدى المهدي المنيهلي في تدوينة له الكثير من الاحباط مؤكدا أن نواب مجلس الشعب حولوا وجهة الصراع حول البرامج الى صراع عنف وتبادل الشتائم وهي صورة لا تخدم مصلحة البلاد وتعطل المسار الديمقراطي.

من جهته أكد العيادي بن حسين في تدوينة له أنظروا أين وصلنا انه وهم الديمقراطية الذي يحلو لبعض الأطراف تقديمه لنا بعد الثورة على أساس أنه أفضل مكسب ولكن حسب اعتقادي ما حصل في قبة البرلمان من عراك وشجار يكشف الوجه الحقيقي للطبقة السياسية.

وأشار حفيظ لطرش في الفايسبوك الى أن الوضع في البلاد لا يبشر بخير وهو من سيء الى أسوا وللأسف النواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوهم في المجلس ويدافعوا عن قضاياهم تحولوا الى ما يشبه الثيرا ن التي تصارع وتتبادل العنف ...حقيقة أنه أمر مخجل .

وطالبت سامية محسن في تدوينة لها هؤلاء النواب الى الاعتذار عما اقترفوه في حق الشعب التونسي فتبادل العنف بتلك الطريقة جريمة يجب معاقبة ومحاسبة كل من هم متورطون فيها .

وأكد محمد الجودي في تدوينة له أن هؤلاء النواب كانوا في وقت مضى يسخرون من تصرفات ابراهيم القصاص في المجلس ويتندرون بها ولكن يبدو أنهم اليوم حلوا محله وتقمصوا نفس الدور الذي كان يتقمصه .

وأضاف محمد :» مسكينة تونس انها الخاسر الأكبر من هؤلاء النخب السياسية الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية وفضلوا تحقيق مصالحهم الخاصة.

ولكن في المقابل يوجد بعض الفايسبوكيين من يرى في الخصام والعراك الذي نشب بين بعض النواب أمر عادي وهذا ما ذهب اليه مجدي السلطاني مؤكدا:» تبادل العنف بين النخبة السياسية أمر عادي ويحدث في أعرق البرلمانات والدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ..

لا موجب لتهويل المسألة فتلك ضريبة الديمقراطية».

من جهته أكد حليم الطويري في تدوينه له أن البلاد مازالت في طور التحول الديمقراطي وفي كل المناطق التي شهدت فيها ثورات وتحولات رافقتها مثل هذه الأعمال .