بعد العنف في البرلمان:"الفايسبوكيــــــــــــــــون" غاضبـــــــــــــــون

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21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
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19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
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16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
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16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
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صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق وغيرهم من النواب الذين تبادلوا العنف وحولوا المجلس الى حلبة للعراك والتشاجر واستعمال العنف عوض أن يكون فضاء لحل مشاكل الشعب .
فمختلف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي أبدوا العديد من مشاعر الخيبة والقلق من النخبة السياسية التي يفترض أن يكونوا قدوة ويعملون على حل معضلة الفقر والبطالة والتنمية لا أن يتحولوا الى ثيران تتصارع وقد أبدى المهدي المنيهلي في تدوينة له الكثير من الاحباط مؤكدا أن نواب مجلس الشعب حولوا وجهة الصراع حول البرامج الى صراع عنف وتبادل الشتائم وهي صورة لا تخدم مصلحة البلاد وتعطل المسار الديمقراطي.
من جهته أكد العيادي بن حسين في تدوينة له أنظروا أين وصلنا انه وهم الديمقراطية الذي يحلو لبعض الأطراف تقديمه لنا بعد الثورة على أساس أنه أفضل مكسب ولكن حسب اعتقادي ما حصل في قبة البرلمان من عراك وشجار يكشف الوجه الحقيقي للطبقة السياسية.
وأشار حفيظ لطرش في الفايسبوك الى أن الوضع في البلاد لا يبشر بخير وهو من سيء الى أسوا وللأسف النواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوهم في المجلس ويدافعوا عن قضاياهم تحولوا الى ما يشبه الثيرا ن التي تصارع وتتبادل العنف ...حقيقة أنه أمر مخجل .
وطالبت سامية محسن في تدوينة لها هؤلاء النواب الى الاعتذار عما اقترفوه في حق الشعب التونسي فتبادل العنف بتلك الطريقة جريمة يجب معاقبة ومحاسبة كل من هم متورطون فيها .
وأكد محمد الجودي في تدوينة له أن هؤلاء النواب كانوا في وقت مضى يسخرون من تصرفات ابراهيم القصاص في المجلس ويتندرون بها ولكن يبدو أنهم اليوم حلوا محله وتقمصوا نفس الدور الذي كان يتقمصه .
وأضاف محمد :» مسكينة تونس انها الخاسر الأكبر من هؤلاء النخب السياسية الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية وفضلوا تحقيق مصالحهم الخاصة.
ولكن في المقابل يوجد بعض الفايسبوكيين من يرى في الخصام والعراك الذي نشب بين بعض النواب أمر عادي وهذا ما ذهب اليه مجدي السلطاني مؤكدا:» تبادل العنف بين النخبة السياسية أمر عادي ويحدث في أعرق البرلمانات والدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ..
لا موجب لتهويل المسألة فتلك ضريبة الديمقراطية».
من جهته أكد حليم الطويري في تدوينه له أن البلاد مازالت في طور التحول الديمقراطي وفي كل المناطق التي شهدت فيها ثورات وتحولات رافقتها مثل هذه الأعمال .
صب العديد من "الفايسبوكيين" أمس غضبهم على أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سفيان طوبال وأيمن العلوي وأحمد الصديق وغيرهم من النواب الذين تبادلوا العنف وحولوا المجلس الى حلبة للعراك والتشاجر واستعمال العنف عوض أن يكون فضاء لحل مشاكل الشعب .
فمختلف مستعلمي شبكة التواصل الاجتماعي أبدوا العديد من مشاعر الخيبة والقلق من النخبة السياسية التي يفترض أن يكونوا قدوة ويعملون على حل معضلة الفقر والبطالة والتنمية لا أن يتحولوا الى ثيران تتصارع وقد أبدى المهدي المنيهلي في تدوينة له الكثير من الاحباط مؤكدا أن نواب مجلس الشعب حولوا وجهة الصراع حول البرامج الى صراع عنف وتبادل الشتائم وهي صورة لا تخدم مصلحة البلاد وتعطل المسار الديمقراطي.
من جهته أكد العيادي بن حسين في تدوينة له أنظروا أين وصلنا انه وهم الديمقراطية الذي يحلو لبعض الأطراف تقديمه لنا بعد الثورة على أساس أنه أفضل مكسب ولكن حسب اعتقادي ما حصل في قبة البرلمان من عراك وشجار يكشف الوجه الحقيقي للطبقة السياسية.
وأشار حفيظ لطرش في الفايسبوك الى أن الوضع في البلاد لا يبشر بخير وهو من سيء الى أسوا وللأسف النواب الذين انتخبهم الشعب ليمثلوهم في المجلس ويدافعوا عن قضاياهم تحولوا الى ما يشبه الثيرا ن التي تصارع وتتبادل العنف ...حقيقة أنه أمر مخجل .
وطالبت سامية محسن في تدوينة لها هؤلاء النواب الى الاعتذار عما اقترفوه في حق الشعب التونسي فتبادل العنف بتلك الطريقة جريمة يجب معاقبة ومحاسبة كل من هم متورطون فيها .
وأكد محمد الجودي في تدوينة له أن هؤلاء النواب كانوا في وقت مضى يسخرون من تصرفات ابراهيم القصاص في المجلس ويتندرون بها ولكن يبدو أنهم اليوم حلوا محله وتقمصوا نفس الدور الذي كان يتقمصه .
وأضاف محمد :» مسكينة تونس انها الخاسر الأكبر من هؤلاء النخب السياسية الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية وفضلوا تحقيق مصالحهم الخاصة.
ولكن في المقابل يوجد بعض الفايسبوكيين من يرى في الخصام والعراك الذي نشب بين بعض النواب أمر عادي وهذا ما ذهب اليه مجدي السلطاني مؤكدا:» تبادل العنف بين النخبة السياسية أمر عادي ويحدث في أعرق البرلمانات والدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ..
لا موجب لتهويل المسألة فتلك ضريبة الديمقراطية».
من جهته أكد حليم الطويري في تدوينه له أن البلاد مازالت في طور التحول الديمقراطي وفي كل المناطق التي شهدت فيها ثورات وتحولات رافقتها مثل هذه الأعمال .
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018