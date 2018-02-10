قليبية:تنتحر شنقا بسبب خلاف مع والدتها

مكتب نابل (الشروق)

أقدمت طفلة اصيلة معتمدي قليبية من ولاية نابل تبلغ من العمر13 سنة تدرس بالسنة السابعة أساسي على الانتحار شنقا بشجرة بالقرب من منزلها. و حسب المعطيات التي استقتها الشروق من مصدر أمني بالجهة فقد اندلعت مشادة كلامية بين الضحية ووالدتها التي قامت بصفعها مما جعل هذه الأخيرة تقدم على وضع حد لحياتها وشنق نفسها في شجرة قريبة من المنزل .





فاطمة بن عثمان