قليبية:تنتحر شنقا بسبب خلاف مع والدتها
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
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قليبية:تنتحر شنقا بسبب خلاف مع والدتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
مكتب نابل (الشروق)
أقدمت طفلة اصيلة معتمدي قليبية من ولاية نابل تبلغ من العمر13 سنة تدرس بالسنة السابعة أساسي على الانتحار شنقا بشجرة بالقرب من منزلها. و حسب المعطيات التي استقتها الشروق من مصدر أمني بالجهة فقد اندلعت مشادة كلامية بين الضحية ووالدتها التي قامت بصفعها مما جعل هذه الأخيرة تقدم على وضع حد لحياتها وشنق نفسها في شجرة قريبة من المنزل .
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جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
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قليبية:تنتحر شنقا بسبب خلاف مع والدتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018
مكتب نابل (الشروق)
أقدمت طفلة اصيلة معتمدي قليبية من ولاية نابل تبلغ من العمر13 سنة تدرس بالسنة السابعة أساسي على الانتحار شنقا بشجرة بالقرب من منزلها. و حسب المعطيات التي استقتها الشروق من مصدر أمني بالجهة فقد اندلعت مشادة كلامية بين الضحية ووالدتها التي قامت بصفعها مما جعل هذه الأخيرة تقدم على وضع حد لحياتها وشنق نفسها في شجرة قريبة من المنزل .
فاطمة بن عثمان
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...المزيد >>
تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة في...المزيد >>
تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات...المزيد >>
ضربة أمنية ناجحة للشرطة العدلية السيجومي:إحباط محاولة السطو على بنك بحي الزهور
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة...المزيد >>
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018
خالد الحدّادالمسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة