في عدد من قضايا الفساد:دائرة الاتهام تحفظ التهم في حق جملة من المسؤولين

تونس (الشروق) ـ

علمت « الشروق « ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت حفظ تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك في حق رجلي الأعمال خالد ومحمد القبي والرئيس السابق زين العابدين بن علي لعدم توفر الأركان القانونية

وقررت الدائرة أيضا في قضية أخرى نقض قرار ختم البحث في خصوص المتهم "ف ج " والقضاء مجددا في شانه بحفظ تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة وتأييدها فيما زاد على ذلك في حق المتهمين نذير حمادة ومحمد المهدي مليكة وزيري البيئة الاسبقين والرئيس السابق زين العابدين بن علي وإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

في ذات السياق قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورضا قريرة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق ومحمد الأمين الحمزاوي لعدم توفر الأركان القانونية.

إيمان بن عزيزة