بئر شلوف:إيقاف فتاة أجهضت في الشهر السادس

مكتب نابل (الشروق)

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني ببئر شلوف من إيقاف عزباء قامت بإجهاض جنينها وهو في الشهر السادس . كما تمكنوا من إيقاف شابين عمرهما 24 و 26 سنة حيث أقدم أحدهما على الاعتداء بالعنف على الآخر بواسطة آلة حادة فقام الأخير برد الفعل على خصمه وحاول حرق منزله بواسطة زجاجة حارقة إلا أنه أخطأ المنزل وقام برميها بمنزل قريب خصمه. وقد تعهد أعوان الأمن الوطني ببئر شلوف بالتحقيق في الموضوع وفق ما أكده مصدر أمني للشروق





سناء بنساسي