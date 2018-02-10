من أجـــل الرشوة وغســـــل الأمــــوال:إيداع موظفين بالبنك المركزي.. السجن

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تونس ـ الشروق - ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر مساء أمس الأول بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بالبنك المركزي وأبقى على 3 آخرين منهم في حالة سراح .
و قد وجهت للمتهمين جرائم الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق وغسل الأموال وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.
و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد باشرت الابحاث والتحريات بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة، و تم إيقاف 5 أطراف من البنك المركزي والتحقيق معهم من قبل الفرقة المذكورة ، فيما تحصن عنصر آخر بالفرار.
وحسب ما توفر لـ"الشروق " من معطيات أولية فإن القضية تعلقت بتورط المشتبه بهم في التعامل مع صراف بطرق غير قانونية و تحقيق منافع شخصية في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.
تونس ـ الشروق - ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر مساء أمس الأول بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بالبنك المركزي وأبقى على 3 آخرين منهم في حالة سراح .
و قد وجهت للمتهمين جرائم الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق وغسل الأموال وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.
و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد باشرت الابحاث والتحريات بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة، و تم إيقاف 5 أطراف من البنك المركزي والتحقيق معهم من قبل الفرقة المذكورة ، فيما تحصن عنصر آخر بالفرار.
وحسب ما توفر لـ"الشروق " من معطيات أولية فإن القضية تعلقت بتورط المشتبه بهم في التعامل مع صراف بطرق غير قانونية و تحقيق منافع شخصية في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018