من أجـــل الرشوة وغســـــل الأمــــوال:إيداع موظفين بالبنك المركزي.. السجن

تونس ـ الشروق - ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر مساء أمس الأول بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بالبنك المركزي وأبقى على 3 آخرين منهم في حالة سراح .

و قد وجهت للمتهمين جرائم الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق وغسل الأموال وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.

و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد باشرت الابحاث والتحريات بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة، و تم إيقاف 5 أطراف من البنك المركزي والتحقيق معهم من قبل الفرقة المذكورة ، فيما تحصن عنصر آخر بالفرار.

وحسب ما توفر لـ"الشروق " من معطيات أولية فإن القضية تعلقت بتورط المشتبه بهم في التعامل مع صراف بطرق غير قانونية و تحقيق منافع شخصية في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.