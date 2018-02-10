الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 11 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
من أجـــل الرشوة وغســـــل الأمــــوال:إيداع موظفين بالبنك المركزي.. السجن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
القضائي
من أجـــل الرشوة وغســـــل الأمــــوال:إيداع موظفين بالبنك المركزي.. السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق -  ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر مساء أمس الأول بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بالبنك المركزي وأبقى على 3 آخرين منهم في حالة سراح .

و قد وجهت للمتهمين جرائم الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق وغسل الأموال وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.
و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد باشرت الابحاث والتحريات بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة، و تم إيقاف 5 أطراف من البنك المركزي والتحقيق معهم من قبل الفرقة المذكورة ، فيما تحصن عنصر آخر بالفرار.
وحسب ما توفر لـ"الشروق " من معطيات أولية فإن القضية تعلقت بتورط المشتبه بهم في التعامل مع صراف بطرق غير قانونية و تحقيق منافع شخصية في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.

تقرؤون أيضا
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...
المزيد >>
تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة في...
المزيد >>
تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات...
المزيد >>
ضربة أمنية ناجحة للشرطة العدلية السيجومي:إحباط محاولة السطو على بنك بحي الزهور
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
من أجـــل الرشوة وغســـــل الأمــــوال:إيداع موظفين بالبنك المركزي.. السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس ـ الشروق -  ايمان بن عزيزة: علمت " الشروق " من مصدر مطلع ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر مساء أمس الأول بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين بالبنك المركزي وأبقى على 3 آخرين منهم في حالة سراح .

و قد وجهت للمتهمين جرائم الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق وغسل الأموال وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك.
و كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد باشرت الابحاث والتحريات بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة، و تم إيقاف 5 أطراف من البنك المركزي والتحقيق معهم من قبل الفرقة المذكورة ، فيما تحصن عنصر آخر بالفرار.
وحسب ما توفر لـ"الشروق " من معطيات أولية فإن القضية تعلقت بتورط المشتبه بهم في التعامل مع صراف بطرق غير قانونية و تحقيق منافع شخصية في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.

تقرؤون أيضا
جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018 السّاعة 21:59
اقدم شاب من مواليد 1988 على حرق نفسه في منطقة ميدون جربة. الشاب يرقد في قسم الانعاش بمستشفى الصادق مقدم حومة...
المزيد >>
تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة في...
المزيد >>
تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات...
المزيد >>
ضربة أمنية ناجحة للشرطة العدلية السيجومي:إحباط محاولة السطو على بنك بحي الزهور
11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... النائب عدنان الحاجي يتعرض للعنف الشديد ويصاب بكسر بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة... جريدة الشروق ليوم الأحد 11 فيفري 2018 القبض على إرهابي حاول الفرار متنكراً في زي امرأة...فيديو جريدة الشروق ليوم السبت 10 فيفري 2018 برنامج ذو فويس: اليسا تتغزّل بمشارك تونسي كرة اليد: نتائج الدور ثمن النهائي لكاس تونس
﻿