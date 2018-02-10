في اليوم العالمي للاتجار بالبشر:هل تحوّل «الحرّاقة» إلى «قطع غيار» ؟

في السادس من فيفري 2013 نظرت الدائرة السادسة للمحكمة الابتدائية بتونس في قضية دعارة تورطت فيها مواطنة تونسية قادمة من دبي تم القبض عليها في مطار قرطاج. الدفاع كشف ايامها ان المتهمة ضحية شبكة تتاجر بالبشر والتونسيون ضحايا هذه الشبكات يعدون بالمئات...

تونس (الشروق) ـ

يعيش العالم هذه الايام على وقع تظاهرات تقيمها المنظمات والجمعيات الحقوقية في مختلف ارجاء الارض للتحسيس بظاهرة الاتجار بالبشر ومخاطرها من حيث انتهاك الكرامة وتكريس شكل جديد من العبودية في حق ملايين الاطفال والنساء والرجال. وتونس معنية بهذه الظاهرة حيث تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية بآلاف الشباب سنويا الى البحث عن حلول لاوضاعهم خارج حدود البلاد. وان كان من الصعب تحديد عدد التونسيات والتونسيين الذين سقطوا في فخ العصابات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر فانه من غير المنطقي ان لا تفتح الحكومة هذا الملف للكشف على الاقل عن مصير اكثر من 1250 شابا تونسيا من الذين انضموا الى موجة « الحرقة « الاولى والثانية في 14 و29 مارس 2011. نفس الامر ينطبق على عشرات الفتيات اللواتي سافرن الى دول الخليج ولبنان والاردن ولا اثر لهن الى حد اليوم.

قطع غيار...

فيما تقدر الحكومة التونسية عدد المفقودين التونسيين بايطاليا بـ500 فان جمعيات تونسية وايطالية تتحدث عن 1250 مهاجرا تونسيا غير نظامي يعد مصيرهم مجهولا الى حد اليوم. الى ذلك واضافة الى وقوع هؤلاء ضحية عصابات مختصة في الهجرة الغير نظامية يقودها مجرمون تونسيون وايطاليون فان عديد التقارير تتحدث اليوم عن امكانية بيع جثث هؤلاء التونسيين الى عصابات اخرى مختصة في الاعضاء البشرية حيث اشارت مؤسسةfondation Global Financial Integrity استنادا الى معاينات اجرتها منظمات غير حكومية في عرض البحر الابيض المتوسط الى العثور على مئات الجثث التي تعرضت الى عمليات نزع لاعضاء بشرية كالكبد والكلى والقرنية واخفاء معالم هذه الجرائم برتق الجروح بطريقة عشوائية. وقالت المؤسسة ان هذه التجارة تدر سنويا 1.4 مليار دولار على المافيا الايطالية. وان كانت الجهات الامنية في ايطاليا لم تتمكن الى حد اليوم من اقامة الدليل على هذا النشاط فان السلطات التركية في المقابل نجحت في اعتقال « مواطن إسرائيلي" ( مولود في أوكرانيا) يدعى بوريس وكر (اسمه الحقيقي ولفمان) كان يشتري من اللاجئين السوريين أعضاءهم الداخلية التي يجري استئصالها في عيادات خاصة تركية. واتضح أن المذكور ملاحق من قبل الانتربول ليس فقط لتجارة الأعضاء، ولكن أيضا لتنظيمه عمليات نقل الأعضاء بشكل غير مشروع في كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا في الفترة من 2008 الى 2014 وكان يربح من بيع كل عضومن 70 الى مئة ألف يورو».

الرق الأبيض...

لا يخلو اي مركز للامن في تونس من اعلانات البحث عن فتيات لفائدة عائلاتهن ومن بين هؤلاء المفقودات من اختفت بعد سفرها الى بلد عربي والذي غالبا ما يكون احدى دول الخليج اولبنان اوالاردن. فتباعا فككت الشرطة التونسية في سنوات 2013 و2015 و2016 عشرات الشبكات المختصة في تسفير الفتيات التونسيات الى هذه الدول تحت غطاء التشغيل ولكن في الحقيقة يتم ادماجهن اما غصبا اورضاء في شبكات دعارة. وعادة ما يتم ايهام هؤلاء الفتيات بالعمل في نشاطات مشروعة ليكتشفن بعد ذلك انهن وقعن في شباك عصابات تتولى افتكاك جوازات سفرهن وارغامهن على بيع اجسادهن مقابل بضعة دولارات...وان كانت بعض هؤلاء الفتيات محظوظات حيث نجحن في العودة الى تونس فان عددا كبيرا منهن لا يزال مصيرهن غامضا بل تتحدث بعض التقارير عن اعتقال عدد منهن والحكم عليهن بالسجن. وللاسف لا تتولى الدوائر القنصلية التونسية متابعة مصير هؤلاء الفتيات ولا تنسق مع سلطات الدول المعنية لترحيلهن الى تونس...

جنس وهجرة

تؤكد وزارة الداخلية دوريا في تقاريرها أن هناك اشكالا مختلفة للاستغلال أوالاتجار بالبشر في تونس، أهمها استغلال النساء جنسيا أوما يسمى بـ” البغاء”، تم بمقتضاها تسجيل 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015، 1 % منهم من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال 52.6 % منهم من الذكور. وحسب المنظمة العالمية للهجرة فانه تم تسجيل منذ سنة 2012 ، 111 حالة اتجار بالأشخاص في تونس، أغلبهم نساء من “الكوت ديفوار” وبلغ عددهن 94 ضحية. وكانت مجلس نواب الشعب قد صادق في جولية 2016 على قانون يمنع الاتجار بالبشر وينص هذا القانون على معاقبة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، ومحاولات استغلالهم سواء أخلاقياً أوصحياً أوفي الشغل اواستغلال السن بعشر سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

الحبيب الميساوي