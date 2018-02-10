حريق مبيت الفتيات بتالة:تعاظم الشكوك في حدوث الحريق بـ«فعل فاعل»

تونس (الشروق)

استبعدت التحقيقات الأمنية المتعلقة بحريق مبيت فتيات بتالة حدوث تماس كهربائي وراء الحريق، وتعاظمت فرضيات حدوثه بفعل فاعل.

وحسب مصادر أمنية موثوقة لـ«الشروق» فإن الجهات الأمنية المعنية باشرت تحقيقاتها بخصوص حريق مبيت فتيات بجهة تالة من ولاية القصرين مما أدى الى استشهاد تلميذتين في عمر الزهور وقد تمّ في مرحلة أولى طرح فرضية حدوث تماس كهربائي تسبّب في اندلاع الحريق.

إلا أن الجهات الأمنية عمّقت من تحقيقاتها المكثفة ومع تقدم ا لأبحاث والمعاينات الفنية اللازمة تمّ القطع مع أي امكانية لحدوث تماسّ كهربائي وتعاظمت بشكل ملحوظ في المقابل فرضية حدوث الحريق بـ«فعل فاعل» وأنه عمل «إجرامي» لاتعرف دوافعه ولا أسبابه في انتظار تحديد الطرف أو الأطراف التي تقف وراء اندلاع الحريق.





سليم العجرودي