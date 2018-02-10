ضربة أمنية ناجحة للشرطة العدلية السيجومي:إحباط محاولة السطو على بنك بحي الزهور

تونس (الشروق)

حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة السطو على فرع بنكي بحي الزهور غرب العاصمة.

ويُستفاد من التحقيقات المجراة أنه في حدود منتصف ليلة الخميس الماضي كان أعوان دورية تابعةلفرقة الشرطة العدلية السجيومي يقومون بعملهم الروتيني لصالح الأمن العام وعند مرورهم من أحد طرقات حي الزهور لفت انتباههم شخصان متواجدان قرب جدار تابع لفرع بنكي فلم يقترب منهما الأعوان مباشرة بل تظاهروا بمواصلة السير بالسيارة الإدارية وابتعدوا وظلوا يراقبون تحرّكات الشخصين الى أن شاهدوهما يلجآن الى داخل الفرع البنكي عندها طلبوا تعزيزات أمنية عاجلة وصلت على جناح السرعة وتمّت محاصرة المكان، ليتمّ ضبط الشخصين داخل الفرع البنكي بعد أن تمكنا من كسر جزء من جداره الخلفي المؤدي الى الخزينة ليتبيّن لاحقا أن شابا من ذوي السوابق العدلية، أما الثاني فهو موظف وحريف بالبنك استغلّ تردّده عليه، ليعاين مكان الخزنة والفتحة المؤدية إليها مباشرة ليستنجد بالمنحرف وهو من أجواره وتقرّر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.





سليم العجرودي