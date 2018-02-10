ضربة أمنية ناجحة للشرطة العدلية السيجومي:إحباط محاولة السطو على بنك بحي الزهور

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تونس (الشروق)
حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة السطو على فرع بنكي بحي الزهور غرب العاصمة.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أنه في حدود منتصف ليلة الخميس الماضي كان أعوان دورية تابعةلفرقة الشرطة العدلية السجيومي يقومون بعملهم الروتيني لصالح الأمن العام وعند مرورهم من أحد طرقات حي الزهور لفت انتباههم شخصان متواجدان قرب جدار تابع لفرع بنكي فلم يقترب منهما الأعوان مباشرة بل تظاهروا بمواصلة السير بالسيارة الإدارية وابتعدوا وظلوا يراقبون تحرّكات الشخصين الى أن شاهدوهما يلجآن الى داخل الفرع البنكي عندها طلبوا تعزيزات أمنية عاجلة وصلت على جناح السرعة وتمّت محاصرة المكان، ليتمّ ضبط الشخصين داخل الفرع البنكي بعد أن تمكنا من كسر جزء من جداره الخلفي المؤدي الى الخزينة ليتبيّن لاحقا أن شابا من ذوي السوابق العدلية، أما الثاني فهو موظف وحريف بالبنك استغلّ تردّده عليه، ليعاين مكان الخزنة والفتحة المؤدية إليها مباشرة ليستنجد بالمنحرف وهو من أجواره وتقرّر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.
تونس (الشروق)
حقّق أعوان فرقة الشرطة العدلية السيجومي ضربة أمنية ناجحة ليلة الخميس الماضي، بعد نجاحهم في احباط محاولة السطو على فرع بنكي بحي الزهور غرب العاصمة.
ويُستفاد من التحقيقات المجراة أنه في حدود منتصف ليلة الخميس الماضي كان أعوان دورية تابعةلفرقة الشرطة العدلية السجيومي يقومون بعملهم الروتيني لصالح الأمن العام وعند مرورهم من أحد طرقات حي الزهور لفت انتباههم شخصان متواجدان قرب جدار تابع لفرع بنكي فلم يقترب منهما الأعوان مباشرة بل تظاهروا بمواصلة السير بالسيارة الإدارية وابتعدوا وظلوا يراقبون تحرّكات الشخصين الى أن شاهدوهما يلجآن الى داخل الفرع البنكي عندها طلبوا تعزيزات أمنية عاجلة وصلت على جناح السرعة وتمّت محاصرة المكان، ليتمّ ضبط الشخصين داخل الفرع البنكي بعد أن تمكنا من كسر جزء من جداره الخلفي المؤدي الى الخزينة ليتبيّن لاحقا أن شابا من ذوي السوابق العدلية، أما الثاني فهو موظف وحريف بالبنك استغلّ تردّده عليه، ليعاين مكان الخزنة والفتحة المؤدية إليها مباشرة ليستنجد بالمنحرف وهو من أجواره وتقرّر الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018