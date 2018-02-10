تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش

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تونس (الشروق)
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات استهدفا بها مارة ومحلات تجارية وسكنية.
وتفيد محاضر باحث البداية أن المظنون فيهما وهما من سكان أحد أنهج المدينة العتيقة للعاصمة عادة ما يتسلّحان بسكّينين وغاز مشلّ للحركة ويعترضان سبيل المارة من فتيات وشبان وكهول ويسلبانهم ما لديهم من أموال ومصوغ وهواتف بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء كما تورّط المظنون فيهما في السطو على محلات سكنية وتجارية بعد خلع أبوابها ونوافدها والاستيلاء من داخلها على أدباش وتجيهيزات إلكترونية وأموال.
وجاء في محاضر التحقيق أن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة كشفوا من تحرياتهم حول تحرّكات المظنون فيهما اللذين صدرت في حقهما عشرات مناشير التفتيش الى أن تمّ ضبطهما ليلة أول أمس بصدد خلع أحد أبواب محل تجاري ورغم محاولتهما الفرار وذلك بجهة الحلفاوين إلا أنه تمّت ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما، وحجز مواد مخدّرة وأسلحة بيضاء بحوزتهما، وتقرّر الاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.
تونس (الشروق)
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات استهدفا بها مارة ومحلات تجارية وسكنية.
وتفيد محاضر باحث البداية أن المظنون فيهما وهما من سكان أحد أنهج المدينة العتيقة للعاصمة عادة ما يتسلّحان بسكّينين وغاز مشلّ للحركة ويعترضان سبيل المارة من فتيات وشبان وكهول ويسلبانهم ما لديهم من أموال ومصوغ وهواتف بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء كما تورّط المظنون فيهما في السطو على محلات سكنية وتجارية بعد خلع أبوابها ونوافدها والاستيلاء من داخلها على أدباش وتجيهيزات إلكترونية وأموال.
وجاء في محاضر التحقيق أن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة كشفوا من تحرياتهم حول تحرّكات المظنون فيهما اللذين صدرت في حقهما عشرات مناشير التفتيش الى أن تمّ ضبطهما ليلة أول أمس بصدد خلع أحد أبواب محل تجاري ورغم محاولتهما الفرار وذلك بجهة الحلفاوين إلا أنه تمّت ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما، وحجز مواد مخدّرة وأسلحة بيضاء بحوزتهما، وتقرّر الاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018