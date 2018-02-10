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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
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القضائي
تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس (الشروق)
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات استهدفا بها مارة ومحلات تجارية وسكنية.
وتفيد محاضر باحث البداية أن المظنون فيهما وهما من سكان أحد أنهج المدينة العتيقة للعاصمة عادة ما يتسلّحان بسكّينين وغاز مشلّ للحركة ويعترضان سبيل المارة من فتيات وشبان وكهول ويسلبانهم ما لديهم من أموال ومصوغ وهواتف بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء كما تورّط المظنون فيهما في السطو على محلات سكنية وتجارية بعد خلع أبوابها ونوافدها والاستيلاء من داخلها على أدباش وتجيهيزات إلكترونية وأموال.
وجاء في محاضر التحقيق أن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة كشفوا من تحرياتهم حول تحرّكات المظنون فيهما اللذين صدرت في حقهما عشرات مناشير التفتيش الى أن تمّ ضبطهما ليلة أول أمس بصدد خلع أحد أبواب محل تجاري ورغم محاولتهما الفرار وذلك بجهة الحلفاوين إلا أنه تمّت ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما، وحجز مواد مخدّرة وأسلحة بيضاء بحوزتهما، وتقرّر الاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.

س ـ ع
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تونس المدينة:إيقاف لصّين صدرت في حقّهما عشرات منــاشيــر التفتيش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

تونس (الشروق)
تمكّن أ عوان منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شابين محلّ تفتيش تورّطا في سلسلة من السرقات استهدفا بها مارة ومحلات تجارية وسكنية.
وتفيد محاضر باحث البداية أن المظنون فيهما وهما من سكان أحد أنهج المدينة العتيقة للعاصمة عادة ما يتسلّحان بسكّينين وغاز مشلّ للحركة ويعترضان سبيل المارة من فتيات وشبان وكهول ويسلبانهم ما لديهم من أموال ومصوغ وهواتف بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء كما تورّط المظنون فيهما في السطو على محلات سكنية وتجارية بعد خلع أبوابها ونوافدها والاستيلاء من داخلها على أدباش وتجيهيزات إلكترونية وأموال.
وجاء في محاضر التحقيق أن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة كشفوا من تحرياتهم حول تحرّكات المظنون فيهما اللذين صدرت في حقهما عشرات مناشير التفتيش الى أن تمّ ضبطهما ليلة أول أمس بصدد خلع أحد أبواب محل تجاري ورغم محاولتهما الفرار وذلك بجهة الحلفاوين إلا أنه تمّت ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما، وحجز مواد مخدّرة وأسلحة بيضاء بحوزتهما، وتقرّر الاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القضاء.

س ـ ع
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خالد الحدّاد
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