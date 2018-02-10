تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة

تونس (الشروق)

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة في قضية تتعلق بـ«الإيهام بجريمة» ويُستفاد من أوراق ملف القضية، أن ثلاثة أشخاص اثنين منهم ينتميان الى حزب سياسي معروف تقدموا بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد ضابط بوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني اتهموه في فحواها بالإيهام بجريمة من خلال اتهاماته لهم بالتورّط في الإرهاب. وتبيّن أن هذا الضابط هو «المخبر» في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها كل من شفيق الجراية والإطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور.