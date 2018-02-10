باجة: وزير التجهيز والتهيئة الترابية:فوّتنا في مشاريع استثمارية كبرى

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مكتب باجة ـ الشروق :
أكد السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والتهيئة الترابية خلال إشرافه على الندوة الجهوية حول التعريف بقانون الاستثمار الجديد بالتزامن مع تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بباجة على أهمية قانون الاستثمار الجديد الصادر في شهر أفريل سنة 2017 وما تضمنه من إجراءات وحوافز كبيرة لدفع نسق إنجاز الاستثمارات والتي من بينها إحداث مخاطب وحيد خاص بالمشاريع التي تفوق استثماراتها 15 مليون دينار. وأشار إلى أن العديد من المشاريع الكبرى ببلادنا- وإن حظيت بالموافقة على الانتصاب منذ أكثر من 6 سنوات- لم يكتب لها أن تنطلق بسبب عدم تفعيل بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية البسيطة مما فوت إمكانية الاستفادة منها وخلق المزيد من مواطن الشغل مبديا أسفه من مغادرة عدد من كبار المستثمرين وتوجههم نحو وجهات أخرى. وهو ما يجب الانتباه إليه مستقبلا.
مكتب باجة ـ الشروق :
أكد السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والتهيئة الترابية خلال إشرافه على الندوة الجهوية حول التعريف بقانون الاستثمار الجديد بالتزامن مع تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بباجة على أهمية قانون الاستثمار الجديد الصادر في شهر أفريل سنة 2017 وما تضمنه من إجراءات وحوافز كبيرة لدفع نسق إنجاز الاستثمارات والتي من بينها إحداث مخاطب وحيد خاص بالمشاريع التي تفوق استثماراتها 15 مليون دينار. وأشار إلى أن العديد من المشاريع الكبرى ببلادنا- وإن حظيت بالموافقة على الانتصاب منذ أكثر من 6 سنوات- لم يكتب لها أن تنطلق بسبب عدم تفعيل بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية البسيطة مما فوت إمكانية الاستفادة منها وخلق المزيد من مواطن الشغل مبديا أسفه من مغادرة عدد من كبار المستثمرين وتوجههم نحو وجهات أخرى. وهو ما يجب الانتباه إليه مستقبلا.
-
23:43تعيينات جديدة بولاية قابس
11 فيفري 2018
-
23:24إيطاليا: مهاجرون تونسيون يحرقون مركز ايواء.. ومواجهات مع الأمن (فيديو)
11 فيفري 2018
-
23:05تعيين كاتب عام جديد لولاية القصرين
11 فيفري 2018
-
21:59جربة: اصابة شاب بحروق خطيرة اثر اقدامه على حرق نفسه
11 فيفري 2018
-
21:34مصر: إيقاف برنامج ''SNL بالعربي'' بسبب إيحاءات جنسية
11 فيفري 2018
-
20:58نسبة انجاز المشاريع العمومية بولاية جندوبة لم تتجاوز 50 بالمائة منذ 2011
11 فيفري 2018
-
20:18قطر توجه رسالة للسعوديين
11 فيفري 2018
-
19:59طريق تونس- بنزرت: انزلاق سيارة يودي بحياة سائق على عين المكان
11 فيفري 2018
-
19:11طقس الليلة: انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى الصّفر
11 فيفري 2018
-
18:46صورة اليوم: السبسي في مقهى
11 فيفري 2018
-
18:38"الداخلية" تدعو مستعلي الطريق الى الحذر على مستوى الطريق السيارة تونس - صفاقس
11 فيفري 2018
-
18:25حل مرتقب لإنقاذ شركة فسفاط قفصة
11 فيفري 2018
-
-
17:09الرابطة الاولى.. الجولة 18: النتائج
11 فيفري 2018
-
16:41مصر: السجن لـ28 إخوانيا في قضية "ميادة أشرف"
11 فيفري 2018
-
16:28رمادة: حجز شاحنتي تهريب محملة بـ2880 لترا من المحروقات
11 فيفري 2018
-
16:07الجماهير الليبية تخفي الشماريخ في "سندويشات" قبل مباراة الساحل النيجيري (صور)
11 فيفري 2018
-
-
15:23راشد الغنوشي: "على تونس أن تساعد نفسها أولا"
11 فيفري 2018
-
15:06تحرك بريطاني إزاء ممارسات "الاستغلال الجنسي" بالخارج
11 فيفري 2018