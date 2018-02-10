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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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باجة: وزير التجهيز والتهيئة الترابية:فوّتنا في مشاريع استثمارية كبرى
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شروق الجهات
باجة: وزير التجهيز والتهيئة الترابية:فوّتنا في مشاريع استثمارية كبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مكتب باجة ـ الشروق :
أكد السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والتهيئة الترابية خلال إشرافه على الندوة الجهوية حول التعريف بقانون الاستثمار الجديد بالتزامن مع تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بباجة على أهمية قانون الاستثمار الجديد الصادر في شهر أفريل سنة 2017 وما تضمنه من إجراءات وحوافز كبيرة لدفع نسق إنجاز الاستثمارات والتي من بينها إحداث مخاطب وحيد خاص بالمشاريع التي تفوق استثماراتها 15 مليون دينار. وأشار إلى أن العديد من المشاريع الكبرى ببلادنا- وإن حظيت بالموافقة على الانتصاب منذ أكثر من 6 سنوات- لم يكتب لها أن تنطلق بسبب عدم تفعيل بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية البسيطة مما فوت إمكانية الاستفادة منها وخلق المزيد من مواطن الشغل مبديا أسفه من مغادرة عدد من كبار المستثمرين وتوجههم نحو وجهات أخرى. وهو ما يجب الانتباه إليه مستقبلا.

جلال العرفاوي
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شروق الجهات
باجة: وزير التجهيز والتهيئة الترابية:فوّتنا في مشاريع استثمارية كبرى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

مكتب باجة ـ الشروق :
أكد السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والتهيئة الترابية خلال إشرافه على الندوة الجهوية حول التعريف بقانون الاستثمار الجديد بالتزامن مع تركيز اللجنة الجهوية الاستشارية للاستثمار بباجة على أهمية قانون الاستثمار الجديد الصادر في شهر أفريل سنة 2017 وما تضمنه من إجراءات وحوافز كبيرة لدفع نسق إنجاز الاستثمارات والتي من بينها إحداث مخاطب وحيد خاص بالمشاريع التي تفوق استثماراتها 15 مليون دينار. وأشار إلى أن العديد من المشاريع الكبرى ببلادنا- وإن حظيت بالموافقة على الانتصاب منذ أكثر من 6 سنوات- لم يكتب لها أن تنطلق بسبب عدم تفعيل بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية البسيطة مما فوت إمكانية الاستفادة منها وخلق المزيد من مواطن الشغل مبديا أسفه من مغادرة عدد من كبار المستثمرين وتوجههم نحو وجهات أخرى. وهو ما يجب الانتباه إليه مستقبلا.

جلال العرفاوي
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11 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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