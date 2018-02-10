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يوم الأحد 11 فيفري 2018
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سوسة:مواطن يحتج صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
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شروق الجهات
سوسة:مواطن يحتج صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق - مكتب الساحل

نفذ مواطن أصيل ولاية سوسة صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله. وذلك للمطالبة برخصة سياقة خاصة أنه يباشر المهنة منذ أكثر من 14 سنة وله 7 أطفال منهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخصوصية حسب قوله.
 وأكد المواطن في تصريح لـ»الشروق» أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم غد الاثنين سيمنع أطفاله من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيدخل في إضراب جوع صحبة أبنائه أمام مقر الولاية.

مكرم السعيدي
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شروق الجهات
سوسة:مواطن يحتج صحبة أطفاله أمام مقر الولاية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 11 فيفري 2018

الشروق - مكتب الساحل

نفذ مواطن أصيل ولاية سوسة صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله. وذلك للمطالبة برخصة سياقة خاصة أنه يباشر المهنة منذ أكثر من 14 سنة وله 7 أطفال منهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخصوصية حسب قوله.
 وأكد المواطن في تصريح لـ»الشروق» أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم غد الاثنين سيمنع أطفاله من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيدخل في إضراب جوع صحبة أبنائه أمام مقر الولاية.

مكرم السعيدي
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فتحي المحمدي: المنسق الجهوي للتيار الديمقراطي بالقصرين:سنفسح المجال... للكفاءات الشبابية
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نابل:صعوبات... والقائمات تواصل استكمال إجراءاتها الإداريّة
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بدأ العدّ التّنازلي لانطلاق موعد تقديم القائمات المترشّحة للانتخابات البلديّة القادمة يوم 15 فيفري 2018...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
المسؤوليّة جماعيّة
تُواصل الأحزاب والنخبة السياسيّة التقاذف بالاتهامات حول أسباب تردّي الوضع العام في البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسعى كلّ طرف إلى التملّص من المسؤولية...
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