سوسة:مواطن يحتج صحبة أطفاله أمام مقر الولاية

الشروق - مكتب الساحل

نفذ مواطن أصيل ولاية سوسة صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صحبة أطفاله. وذلك للمطالبة برخصة سياقة خاصة أنه يباشر المهنة منذ أكثر من 14 سنة وله 7 أطفال منهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخصوصية حسب قوله.

وأكد المواطن في تصريح لـ»الشروق» أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار إشعار السلط بوضعيته الاجتماعية مؤكدا أنه ابتداء من يوم غد الاثنين سيمنع أطفاله من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيدخل في إضراب جوع صحبة أبنائه أمام مقر الولاية.





مكرم السعيدي